Jalkapallon miesten MM-kisoissa isäntämaa Kanada on edennyt 16 parhaan joukkoon.
Kanada voitti Etelä-Afrikan lukemin 1–0 Los Angelesissa pelatussa ottelussa. Ottelu oli maaliton aina lisäajalle asti, kunnes Stephen Eustaquio iski maalin lisäajan toisella minuutilla.
Loukkaantumisesta toipuva Kanadan supertähti Alphonso Davies kellotti ottelussa turnauksen ensimmäiset peliminuuttinsa. Davies pelasi 15 minuuttia.
Kisat ovat olleet Kanadalle historialliset. Se ei ole yksissäkään aiemmissa MM-kisoissa selvittänyt tietään näin pitkälle. Seuraavaksi maa kohtaa joko Hollannin tai Marokon.