Hailuodon saaren ja mantereen välinen yhteys kokee historiallisen muutoksen.

Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys.

Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden.

Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja.

Yli kahdeksan kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu kahdesta sillasta ja pengertiestä.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen puoltapäivää.