Yhdysvallat ja Iran sopivat lopettavansa toisiinsa kohdistuvat iskut, yhdysvaltalaiset viranomaislähteet kertovat Axios-median mukaan sunnuntaina.
Axiosin mukaan osapuolten odotetaan tapaavan tiistaina Qatarin pääkaupungissa Dohassa ratkaistakseen kiistansa Hormuzinsalmesta, joka on keskeinen öljykuljetusten reitti alueella.
Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen reilu viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan.
Juttua täydennetty klo 23.58 lisätiedoin.