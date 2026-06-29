Pakistan kertoo surmanneensa militantteja, Afganistanin Taleban-hallinto puhuu siviileistä.
Afganistanin itäosissa kymmeniä ihmisiä on kuollut Pakistanin yön aikana tekemissä ilmaiskuissa.
Pakistanin hallinnon mukaan iskuilla surmattiin 25 militanttia. Afganistanin Taleban-hallinto taas kertoi kymmenistä ilmaiskuissa kuolleista ja haavoittuneista siviileistä.
Maiden välit ovat olleet kireät pitkään ja etenkin vuodesta 2021, jolloin Afganistanin Taleban nousi jälleen valtaan. Naapurimaat sopivat aselevosta maaliskuussa, mutta senkin jälkeen on tehty satunnaisia hyökkäyksiä.
Pakistanin pari viikkoa sitten tekemissä iskuissa kuoli Afganistanin mukaan toistakymmentä ihmistä.