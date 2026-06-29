Pirkanmaan käräjäoikeus antoi tuomionsa syyskuussa 2024 tapahtuneesta ampumatapauksesta Tampereen Koskipuistossa.

Mies oli syyttäjän mukaan ampunut useita kertoja maahan Tampereen ytimessä sijaitsevassa Koskipuistossa, jossa oli tapahtumahetkellä runsaasti ihmisiä nauttimassa syyskuisesta illasta. Välittömästi tapahtumapaikan vieressä oli leikkipuisto, jossa oli pimenevästä illasta huolimatta yhä lapsia.

Käräjäoikeus arvioi videotallenteen perusteella, että mies oli hätääntyneen ja sekavan oloisena jahdannut toista miestä ja ampunut tätä kohti maahan. Tekoase oli luvaton.

Ihmiset pakenivat suojaan

Pimeässä puistossa kuulunut laukaus luonnollisesti herätti välittömästi pelkoa ja videolta näkyy, miten sivulliset juoksevat pakoon puistosta ja piiloutuvat esimerkiksi kivien suojaan.

Poliisi löysi seuraavana päivänä tapahtumapaikalta ammutun patruunan hylsyn ja laukeamattoman patruunan, jonka nallissa oli iskurin jälki.

Poliisi kertoi sittemmin, että kyseessä oli jonkinlainen kärhämä, joka on aistittavissa myös videolta.

– Suoritetun esitutkinnan perusteella kahden henkilön välille syntyi suusanallista riitaa, mikä oli johtanut tönimiseen sekä lopulta tilanteeseen, jossa toinen osapuoli otti ampuma-aseen esiin ja ampui sillä useita maahan kohdistuneita laukauksia, poliisi kertoi.