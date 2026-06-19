Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Meksiko on varmistanut ensimmäisenä maana paikkansa pudotuspeleihin voitettuaan Etelä-Korean maalein 1–0.



Meksikon voittomaalin laukoi kotikentällä pelatun ottelun 50. minuutilla Luis Romo.



Meksiko on voittanut molemmat kahdesta alkulohkossaan pelaamasta ottelusta. Torstaina se kohtaa viheriöllä vielä Tshekin, joka on tähän mennessä pelannut yhden tasapelin ja hävinnyt toisen ottelunsa.



Etelä-Korea puolestaan voitti alkulohkoissa Tshekin ja kohtaa torstaina Etelä-Afrikan. Etelä-Afrikka ei ole toistaiseksi voittanut yhtään alkulohko-ottelua.