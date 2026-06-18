Ghana venyi avausottelussaan 1–0-voittoon Panamaa vastaan jalkapallon miesten MM-turnauksessa. Maat kohtasivat Kanadan Torontossa Suomen aikaa varhain torstaina.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ottelu oli jo päätymässä maalittomaan tasapeliin, kunnes ghanalaispelaaja Caleb Yirenkyi upotti pallon maaliin lisäajan 5. minuutilla.
Ghana pelaa jalkapallon MM-kisoissa viidettä kertaa, Panamalle turnaus on toinen laatuaan.