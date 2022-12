Kammottava kasvohalvaus, bilevideokohu, kuninkaalliset raivarit, historiallinen oikeustaisto – nämä uutiset kohauttivat vuonna 2022

Johnny Depp vs. Amber Heard

Johnny Depp haastoi ex-vaimonsa Amber Heardin oikeuteen vuonna 2019 johtuen tämän kirjoittamasta mielipidetekstistä, joka julkaistiin The Washington Post -lehdessä vuonna 2018. Tekstissä Heard kuvaili olleensa "perheväkivallan uhri". Hän ei maininnut Deppia tekstissä nimeltä, mutta hänen oletetaan tarkoittaneen sillä ex-miestään.

Prinssi Louis

Prinssi Williamin ja hänen puolisonsa prinsessa Catherinen kuopus, 4-vuotias prinssi Louis nähtiin vuonna 2022 edustamassa ensimmäistä kertaa isoissa tilaisuuksissa muun perheensä rinnalla, ja pikkukuninkaallinen on tarjonnut mitä mainiointa viihdettä sekä briteille että muullekin maailmalle.

Edesmenneen kuningatar Elisabetin platinajuhla kesäkuussa oli monella tapaa prinssi Louisin hetki parrasvaloissa. Louis viihdytti kansaa hupaisilla ilmeillään Buckinghamin palatsin parvekkeella perinteisen ylilennon aikana, joka oli osa vuotuista Trooping the Colour -paraatia.

Louisin ja Catherinen välinen tiukka keskustelu tallentui luonnollisesti lukuisiin kameroihin ja video tapahtuneesta levisi kulovalkean lailla ympäri maailman. Sosiaalisessa mediassa on ylistettiin Catherinen tyyneyttä selkeästi rasittavassa tilanteessa, mutta myös Louisia, joka käyttäytyi kuin kuka tahansa 4-vuotias.

Justin Bieberin kasvohalvaus

– Halusin kertoa, mitä on meneillään. Näette sen luultavasti kasvoistani. Kärsin Ramsay Huntin oireyhtymästä, jossa virus on hyökännyt korvani ja kasvojeni hermoihin ja aiheuttanut toisen puolen kasvohalvauksen. Tämä on aika vakavaa, Bieber kertoi englanniksi Instagram-videollaan.