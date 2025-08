Sinkkuelämää-jatkosarja päättyy

And Just Like That... -sarja tulee tiensä päähän.

Sinkkuelämää-jatkosarja And Just Like That... päättyy kolmannen tuotantokauden jälkeen. Sarjan luoja, käsikirjoittaja ja ohjaaja Michael Patrick King tiedottaa asiasta sarjan virallisella Instagram-tilillä.

– Sinkkuelämää-universumin meneillään oleva tarinankerronta on päättymässä. Kirjoittaessani And Just Like That… -sarjan kolmannen kauden viimeistä jaksoa minulle kävi selväksi, että tämä voisi olla upea paikka pysähtyä, Kingin julkaisemassa lausunnossa sanotaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Sarjan kolmas tuotantokausi on parhaillaan käynnissä HBO Max -suoratoistopalvelussa. King kertoo lausunnossaan, että kolmannen kauden päätösjakso on jaettu kahteen osaan. Näin ollen kolmas kausi on kahdesta aiemmasta And Just Like That... -kaudesta poiketen kahdentoista jakson mittainen.

– Sarah Jessica Parker ja minä lykkäsimme uutisen julkistamista tähän asti, koska emme halunneet sanan "viimeinen" varjostavan kauden katsomisen iloa. Kiitämme suuresti kaikkia katsojia, jotka ovat päästäneet nämä hahmot koteihinsa ja sydämiinsä vuosien varrella, lausunto päättyy.

And Just Like That... -sarjassa seurataan Sinkkuelämää-sarjan hahmojen elämää varttuneemmalla iällä. Sarjan päärooleissa nähdään Sinkkuelämää-sarjasta tutut Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis.