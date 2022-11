Pääministeri Marinin bilekohun mittasuhteet hämmästyttivät Britanniassa – "Se ei ollut negatiivinen ilmiö"

– Olen politiikan parissa työskentelevänä nuorena naisena ehkä hieman puolueellinen, mutta ajatukseni Marinin juhlimisen noustessa otsikoihin oli, että onpa hienoa! Sitä pitääkin käydä ulkona ja pitää hauskaa, toteaa UK in Changing Europe -ajatushautomon tutkija Sophie Stowers iloisesti.

Tutkijan mukaan Marin-otsikot osuivat Briteissä poliitikoilta ja johtajilta vaadittavasta käytöksestä käytävän keskustelun ytimeen. Stowers sanoo, että Britanniassa poliitikkoja kritisoidaan usein siitä, että he eivät ymmärrä tavallisia ihmisiä, heidän tarpeitaan ja elämäänsä.

– Se on myös sukupuolikysymys: miten naisjohtajien odotetaan käyttäytyvän.

– Haluammeko heidän olevan samaistuttavia ja tekevän samoja asioita kuin me tavalliset ihmiset, käyvän ulkona parilla lasillisella ystävien kanssa, kuvaavan pöhköjä videoita älypuhelimillaan ja nauravan asioille? Vai haluammeko heidän olevan koskemattomia ja erittäin virallisia, Sophie Stowers pohtii.

– On menossa arvokas keskustelu siitä, millaista poliittisen johtajuuden tulee tulevaisuudessa olla.

"On vedettävä raja"

UK in Changing Europe -ajatushautomon tutkija Sophie Stowers pitää avainasiana sitä, että pääministeri Marin ei tehnyt mitään laitonta.

– Siihen meidän on mielestäni vedettävä myös raja sen suhteen, miten arvioimme ja tuomitsemme poliitikkoja aikana, jolloin asioita voidaan nauhoittaa, kuvata ja julkaista verkossa. Saako poliitikoilla olla elämää politiikan ulkopuolella? tutkija pohtii.

"Brittien Suomi-kuvaa olisi varaa laajentaa ja syventää"

Suomen Lontoon-suurlähettilään mukaan yleinen Suomi-kuva brittien keskuudessa on erittäin hyvä.

– Me toivoisimme tietysti, että se olisi hieman syvempi ja laajempi. Eli se yleiskäsitys, mikä britillä on, kun hän kuulee Suomesta tai suomalaisista, on aina positiivinen, mutta varaa laajentaa ja syventää olisi, Jukka Siukosaari sanoo.