Maajussipariskunnan onni roihuaa yhä – Arho ja Karoliina haaveilevat yhteenmuutosta, lapsista ja lampaista

– Suhteemme voi tällä hetkellä hyvin. Samaan malliin olemme jatkaneet. Karoliina on käynyt luonani, kun on Kuopion töiltään ehtinyt. Jossain vaiheessa hän voisi harkita muuttoa tänne, mutta sillä ei ole kiire, Arho kertoo MTV Uutisille.

– Olisi käytännössä helpompaa asua samassa paikassa, ettei tarvitsisi aina matkustaa. Se on aika rankkaa. Nyt yhteenmuutto tuntuu kuitenkin niin isolta elämänmuutokselta, ja minulla on kaikki hyvin täällä Kuopiossa. Ei ole tullut pakottavaa tarvetta muutolle, vaikka kaipaakin toista ja ikävä tulee aina, Karoliina miettii.

Karoliina ja Arho ovat saaneet tutustua toisiinsa nyt ajan kanssa, joten toisesta on tullut esiin myös uusia puolia.

– Itse näytän kaikki tunnetilat vahvasti ja avoimesti, ja Arhoa on puolestaan välillä vaikea tulkita. Hän patoaa asioita sisäänsä, joka aiheuttaa minulle epävarmoja hetkiä. Keskustelemalla asiat tosin aina selviävät, Karoliina kertoo.

Katso alla olevalta videolta Arhon ja Karoliinan tunnelmat farmiviikon lopussa.

Keskustelu on auttanut siinäkin, ettei parin välille ole kehkeytynyt riitoja.

– Olemme molemmat niin sovittelevia. Olen miettinyt, että milloin meille tulee riita, mutta Arho on rauhoitellut, ettei saa maalata piruja seinille, eikä riitoja tarvitse väkisin keksiä, Karoliina naurahtaa

Lapsia ja lampaita

– Perhettä haluamme jossain vaiheessa. Lisäksi minä haluaisin lampaita. Se on ollut haaveeni aina, jos vain maalle pääsee, Karoliina unelmoi.

–Visiitti oli lyhyt, mutta mukava. On hyvä tietää, minkälaisesta porukasta toinen tulee. Minulla oli hiukan erilainen kuva heistä päässäni, mutta kyllä he sellaisia ovat kuin Karoliina on kertonutkin, Arho pohtii.