Pelastiko oikeudenkäynti Johnny Deppin uran? Tätä mieltä psykologi on pariskunnan uramahdollisuuksista jatkossa

Psykologi Sini-Sofia Savola on seurannut oikeudenkäyntiä tiiviisti. Hän kuvailee katsoneensa satoja tunteja materiaalia oikeudenkäynnistä. Savola on tyytyväinen lopputulokseen.

Merkittävät mainehaitat molemmille

Onko toivoa uusista rooleista?

Näin ollen tapauksesta aiheutuneet mainehaitat ovat olleet oikeusjutussa vahvasti esillä. Depp on esimerkiksi kertonut, että menetti Heardin valheiden takia roolinsa Pirates of the Caribbean -elokuvasarjassa sekä roolinsa Harry Potter -maailmaan sijoittuvassa elokuvasarjassa. Savola uskoo, että Deppin uralla on mahdollisuudet toipua.