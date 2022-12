Maajussi-Victorian ja Victorin arkea ovat siivittäneet surulliset tapahtumat: "Meille tulee vähän erilainen joulu"

– Sillä on edessään nyt puolen vuoden toipuminen. Kyseessä on koirille harvinainen toimenpide.

Toisen jo iäkkäämmän, 13-vuotiaan koiran kohdalla Victoria ja Victor olivat jo valmistautuneet pahimpaan, kun sen kunto romahti äkillisesti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Koira sai kuitenkin eläinlääkärissä hoitoa ja sen tila on tällä hetkellä vakaa.

– Valvoin hänen kanssaan koko yön ja itkin, että nytkö joudumme siitä luopumaan. Se kuitenkin pääsi kotiin eläinlääkäristä ja nyt toivomme, että sekin toipuisi pian. Elämämme on siis pyörinyt aika paljon nyt koirien ympärillä, Victoria kertoo.

Hän on kiitollinen Victorille tämän avusta ja tuesta. Victor on pitänyt koirista huolta silloin, kun Victorian on pitänyt olla töissään kiinni.