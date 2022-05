Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeustaisto on kiivastuttanut ympäri maailman – psykologi nostaa esille asiat, joista pöyristyi itsekin: "Ovat ainakin herättäneet vihaa"

Ex-aviopari Johnny Deppin ja Amber Heardin välinen kunnianloukkausoikeudenkäynti on tulossa päätökseensä Yhdysvalloissa. Oikeudenkäynti käydään Virginiassa Fairfax Countyn oikeustalolla ja se alkoi 12. huhtikuuta. Oikeudenkäynnin viimeinen päivä on perjantaina 27. toukokuuta, jonka jälkeen valamiehistö vetäytyy päätöksentekoon.

Depp nosti vuonna 2019 ex-vaimoaan Heardia kohtaan siviilikanteen kunnianloukkauksesta johtuen Heardin kirjoittamasta mielipideartikkelista, joka julkaistiin Washington Post -lehdessä vuonna 2018. Tekstissä Heard kirjoitti olevansa perheväkivallan uhri. Artikkelissa ei mainittu Deppia nimeltä, mutta Depp kokee sen olleen syynä siihen, että hän on menettänyt runsaasti töitään näyttelijänä viime vuosien aikana. Depp vaatii ex-vaimoltaan 50 miljoonan dollarin korvauksia.

Oikeudenkäynnistä ja sen seuraamisesta on kasvanut valtava kansainvälinen ilmiö. Psykologi Sini-Sofia Savola on seurannut myös oikeudenkäyntiä tiiviisti Suomesta käsin ja hän arvioi MTV Uutisille, että oikeudenkäynti on suurelle yleisölle äärimmäisen mielenkiintoinen monesta syystä.