Tässä ovat Maajussille morsian -maajussit, joiden rakkauden metsästystä tulevana syksynä seurataan

Maajussille morsian -ohjelman 18. tuotantokaudella lähdetään seuraamaan neljän maajussin etsintää. Myös Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa on luvassa suuria tunteita, kun kolme maajussitarta ja maajussi etsivät sitä oikeaa rinnalleen.

Jo täysikäistynyt Maajussille morsian palaa 18. kaudelle. Neljä uutta maajussia lähtee etsimään loppuelämän rakkautta ja kumppania maatilan arkeen.

Maajussit pistävät itsensä entistä enemmän likoon etsiessään rinnalleen kumppania niin arjen askareisiin kuin jakamaan juhlahetkiä. Tilan töille ei tarvita jakajaa, mutta kiinnostus toimintaan ja ymmärrys maaseudun elämään on tärkeä piirre kumppanissa. Monilla on haaveissa myös perheen perustaminen tuomaan onnea elämään ja jatkuvuutta tiloille.

Ohjelmaa juontaa Vappu Pimiä, jolle tuleva Maajussille morsian -kausi on jo yhdeksäs.

Maajussille morsian -ohjelman maajussien esittelyt:

Maajussi-Matti on aktiivinen urheilija.

MATTI, 43, MUHOS

43-vuotias Matti on maatilan isäntä jo kolmannessa polvessa. Tilalla on maitokarjaa ja sen lisäksi viljelyssä peltoa. Monen käänteen kautta sukutilan pyörittäjäksi päätynyt Matti on ottanut ohjat käsiinsä ja lähtenyt kehittämään tilaa.

Tilan pitämisen vastapainona Matti harrastaa ystävien kanssa lentopalloa ja kuntosalilla käymistä. Matti on kolmen lapsen isä ja arki pyöriikin tilan hoitamisen lisäksi myös lapsien harrastusten parissa.

Matti haaveilee kumppanista, jonka kanssa olisi helppo olla ja elää, ja joka ymmärtäisi tilan arkea ja sen sitovuutta. Hän ei etsi täydellistä naista, vaan sellaista, joka olisi täydellisin hänelle.

Maajussi-Perttu on kotitilansa tuleva isäntä.

PERTTU, 26, POLVIJÄRVI

Pohjois-Karjalassa Polvijärvellä asuva 26-vuotias Perttu työskentelee suvun maitotilalla ja konsulttina vakuutusalalla. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus tehdä tilalla sukupolvenvaihdos ja näin Pertusta tulee tilan isäntä neljännessä polvessa.

Tilan hoitamisen ohella Perttu harrastaa urheilua monessa muodossa kavereiden kanssa ja käy kuntosalilla. Perttu on myös aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa.

Perttu toivoo löytävänsä vierelleen kumppanin, jonka kanssa voisi harrastaa liikuntaa, lämmittää uunia ja käpertyä viltin alle takkatulen ääreen. Hän haaveilee myös perheen perustamisesta ja sukutilan jatkumisesta myös tuleville polville.

Maajussi-Antti harrastaa intohimoisesti teatteria.

ANTTI, 23, KESTILÄ

Kestilässä sijaitsee 23-vuotiaan Antin kotitila, jota hän pyörittää isänsä kanssa. Tila on maitotila, jossa on 50 lypsävää lehmää sekä nuorkarjaa.

Tulevaisuudessa siintää sukupolvenvaihdos ja Antti on innokas kehittämään tilaa. Antti harrastaa livekeikoilla käyntiä ja näyttelemistä paikallisessa kesäteatterissa.

Kotiseutuaan rakastava Antti toivoisi löytävänsä kumppanin, joka arvostaa maatilan arkea ja haluaisi perustaa perheen. Hän toivoo myös kumppanilta räväkkyyttä ja vilpitöntä halua asua maalla. Suurin toive olisi, että tulevaa kesää voisi viettää oman kullan kanssa.

Maajussi-Ville jakaa elämänsä Espanjan ja Suomen välillä.

VILLE, 58, FUENGIROLA JA SALO

58-vuotias Ville jakaa arkensa Suomen ja Espanjan välillä. Oliiviöljy-bisnestä pyörittävä Ville viettää talvisin oliivien sadonkorjuuajan Espanjassa, jossa hän tuottaa Espanjan La Manchassa oliiviöljyä paikallisen osuuskunnan kanssa.

Kevään koittaessa Ville palaa aina rakkaaseen Koti-Suomeen nauttimaan Salon torikahvilan tunnelmasta. Oliiviöljyn tuottamisen lisäksi Villellä on toinen ammatti muotoilun parissa ja hän suunnittelee muun muassa puisia kalusteita. Myös musiikki on iso osa hänen elämäänsä, ja taustalla on myös levytysuraa.

Ville toivoo rinnalleen aitoa ja rohkeaa kumppania, joka uskaltaa heittäytyä hänen kanssaan seikkailuun.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjassa suuria tunteita ja vaikeita päätöksiä

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjan kolmas kausi jatkaa kumppanin löytämistä yhdelle maajussille ja kolmelle maajussittarelle, joista yksi on katsojille entuudestaan tuttu.

Maajussit pääsevät tapaamaan kirjeet kirjoittaneita ehdokkaita ja yllätyksiä on luvassa. Ennakkosuosikkien asema ei ole turvattu, sillä yllättävätkin ehdokkaat saattavat ajaa edelle.

Juontaja Vappu Pimiä tukee tuttuun tapaan maajusseja rakkauden metsästyksessä.

Ehdokkaita ei ole vain kartanolla, vaan heitä tavoitellaan myös ympäri maailmaa. Luvassa on suuria tunteita niin pettymyksen kuin ihastumisen puolelta, kun maajussit tutustuvat ehdokkaisiin tarkemmin.

Lopussa ollaan taas vaikeiden päätösten edessä. Kausi ei kuitenkaan pääty viime kauden tapaan kartanon ovien sulkeutumiseen, vaan pääsemme treffitunnelmiin myös muissa puitteissa.

Ohjelmaa juontaa Vappu Pimiä.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelman henkilöiden esittelyt:

Maajussi-Miia on tuttu näky Maajussille morsian -ohjelmasta vuodelta 2020.

MIIA, 41, KUUSAMO

Kuusamon Ajakasta löytyy muutaman kauden takainen tuttu, 41-vuotias matkailuyrittäjä Miia. Tilallaan Miia järjestää vierailijoille majoitusta ja toimintaa luonnossa liikkuen. Vieraat viedään muun muassa vaeltamaan, saunomaan ja pilkkimään.

Tämä intohimoinen ja toimelias nainen lähtee rohkeasti hakemaan itselleen kumppania uudemman kerran. Miia kertoo edellisellä kerralla olleensa enemmän uutta kokemusta etsimässä, mutta nyt kumppanin löytymiseen on palavampi halu.

Miia toivoo kumppaniltaan, että tämä ymmärtää häntä sellaisena kuin hän on. Haussa on mies, joka osaa rauhoittaa Miian, mutta liian nössökään tuleva kumppani ei saa olla.

Maajussi-Pia syttyy muun muassa penkkiurheilusta erityisesti jääkiekon parissa.

PIA, 25, KUOPIO

25-vuotias Pia pyörittää isänsä kanssa sadan lehmän ja kahden robotin maitotilaa Kuopiossa. Maatalousopinnot on saatu päätökseen ja Pia on lähtenyt innolla kehittämään tilan toimintaa. Tulevaisuudessa edessä on sukupolvenvaihdos ja Pia petaa elämäänsä sitä ajatellen.

Pia rakastaa jääkiekkoa ja seuraa aktiivisesti Kalpan pelejä niin jäähallissa kuin kotisohvalla. Hän tahtoo löytää kumppanin, joka on luotettava, toimelias ja kykenee nauramaan itselleen.

Unelmissa olisi sellainen kumppani, joka haluaisi hypätä Pian kanssa tilan toimiin, mutta sekään ei ole kynnyskysymys. Tulevaisuuden haaveissa on myös perheen perustaminen.

Maajussi-Ritva toteutti unelmansa perustamalla Korpihilla-tilansa.

RITVA, 54, POSIO

Posiolla Riisitunturin kupeessa 54-vuotias Ritva pyörittää Korpihilla-nimistä tilaa. Ritva on elämäntyönään rakentanut vanhasta kansakoulusta käyntikohteen, missä hän pyörittää kahvilaa, vohvelipuotia, juhlatilaa ja lähitulevaisuudessa pienimuotoista majoitustoimintaa.

Tilan toiminnan pyörittämisen lisäksi Ritva valmistaa erilaisia tuotteita kuten siirappeja ja marmeladeja luonnon aineksia käyttäen. Hänellä on myös alkoholittomia juhlajuomia valmistava tehdas.

Ritva toivoo löytävänsä kumppanin, joka puhuu ja pussaa ja on kätevä käsistään. Kumppanilta hän toivoo myös ymmärrystä yrittäjän arkeen ja intohimoon kehittää yrityksen toimintaa.

Maajussi-Tuomas toivoo löytävänsä kumppanin, jonka kanssa perustaa perhe.

TUOMAS, 34, SAVONLINNA

34-vuotias Tuomas pitää Savonlinnassa tilaa, jossa on maito- ja nuorkarjaa. Tuomas on isäntä jo neljännessä polvessa ja tilan pitäminen on hänelle kunnia-asia. Hän arvostaa aiempien sukupolvien työtä ja haluaa jatkaa toimintaa myös tuleville sukupolville.

Tilan töiden ohella Tuomas nauttii pitkistä metsälenkeistä, joilla saa mielestä pois arjen haasteet. Maalla viihtyvä Tuomas toivoo löytävänsä itselleen kumppanin, jonka kanssa jakaa arjen surut ja ilot.

Tuomas toivoo myös kumppanilta ymmärrystä tilan toimintaa kohtaan ja ehkä myös kiinnostusta sen kehittämisestä. Tuomas haaveilee myös perheen perustamisesta tulevaisuudessa.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma 25.8. klo 20 alkaen.

MTV Katsomo+ -tilauksella ma 25.8. katsottavissa jaksot 1-3.