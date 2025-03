Vastahakoisesta raikuliprinssistä valtaistuimelle – tällainen oli Frederikin matka kuninkaaksi

Tanskan kuningas Frederik on kansan suosima kuninkaallinen, joka on vuosien saatossa kuitenkin marinoitunut kohuissa muun muassa avioliittoonsa liittyen.

Tanskan kuningatar Margareeta ilmoitti uuden vuoden aattona 31. joulukuuta 2023 pitämässään puheessa luopuvansa kruunustaan ja jättävänsä valtaistuimen pojalleen kruununprinssi Frederikille. Margareeta luopui kruunusta sunnuntaina 14. tammikuuta 2024, jolloin hänen tuolloin 55-vuotiaasta pojastaan tuli kuningas Frederik X ja hänen puolisostaan kruununprinsessa Marysta kuningatar.

Tilanne oli harvinaislaatuinen, sillä Margareeta oli ensimmäinen nykyajan pohjoismainen monarkki, joka luopui vapaaehtoisesti kruunustaan. Margareeta hallitsi Tanskaa 52 vuoden ajan ja hän oli vallasta luopumisensa hetkellä maailman ainut hallitsijana toimiva kuningatar.

Tilanne oli myös hyvin mielenkiintoinen sen tähden, että valtaistuimelle nousi Frederik, joka on vuosikausien ajan herättänyt keskustelua suuntaan jos toiseenkin.

Vastahakoinen hurjapää

1990-luvun alussa prinssi Frederik sai vahvan leiman "hemmoteltuna bileprinssinä". Lapsena ja nuorena aikuisena Frederik vältteli median huomiota sen mitä pystyi ja kipuili asiantuntijoiden mukaan hyvin paljon sitä, että hänestä tulisi jonain päivänä kuningas.

Muun muassa nopeisiin autoihin ja muutoinkin vilkkaaseen elämäntyyliin mieltynyt nuori prinssi päätyi kuitenkin kerta toisensa jälkeen iltapäivälehtien otsikoihin edesottamuksillaan.

Frederik sai karistettua hiljalleen leimaa pois valmistuttuaan Århusin yliopistosta vuonna 1995 valtiotieteiden maisteriksi, ollen näin Tanskan kuninkaallisista ensimmäinen, joka suoritti yliopistotutkinnon.

Prinssi Frederik 27-vuotiaana vuonna 1995.IMAGO/United Archives/ All Over Press

Vuonna 2000 prinssi Frederik osallistui 3500 kilometrin mittaiselle hiihtovaellukselle Grönlannissa, joka kuuluu Tanskaan.

Opintojensa aikana prinssi Frederik oli myös vaihdossa Yhdysvalloissa Harvardin ylipistossa, jossa opiskeli Frederik Henriksenin salanimellä, joka oli viittaus hänen isäänsä prinssi Henrikiin.

Opintojensa jälkeen Frederik suuntasi armeijaan ja suoritti asepalveluksensa laivastossa.

Lue myös: Tanskan kuningatar Margareeta luopuu kruunusta 52 vuoden jälkeen

Prinssin mieltymys nopeisiin kulkuneuvoihin on pysynyt, ja se on vienyt hänet myös muutamia kertoja sairaalaan hänen jouduttuaan muun muassa kelkkailu- sekä skootterionnettomuuksiin. Sattumukset, jotka eivät onneksi ole olleet vakavia, eivät ole hidastaneet kuninkaallisen tahtia.

– En halua lukita itseäni linnoitukseen. Haluan olla oma itseni, ihminen, Frederik totesi aikoinaan antamassaan haastattelussa, vakuuttaen pysyvänsä samanlaisena myös sitten, kun hänestä jonain päivänä tulee kuningas.

Frederik on suosinut hyvin aktiivista elämäntyyliä: hän on tunnetusti suuri purjehtimisen ystävä, ja vuonna 2000 uhkarohkea kuninkaallinen osallistui 3500 kilometrin hiihtovaellukselle Grönlannissa, joka kesti yhteensä neljä kuukautta.

Lisäksi monista muista kuninkaallisista poiketen Frederik on ollut tavallaan kapinallinen siinäkin mielessä, että hänellä on kaksi tatuointia: prinssin pohkeeseen on tatuoitu hai ja olkavarteen hänen laivastossa saamaansa lempinimeen "Pingu" viittaava tatuointi.

Frederikilla on oikeassa pohkeessaan tatuoituna hai, joka on viittaus hänen laivastoaikoihinsa.All Over Press

Rakkaus löytyi pubista

Vuosituhannen alussa Frederikin elämä muuttui pysyvästi hänen matkallaan Australian Sydneyn olympialaisiin vuonna 2000. Tuolloin eräässä kaupungin baareista prinssi tapasi tasmanialaiselta saarelta kotoisin olleen 28-vuotiaan kauppatieteilijän ja juristin Mary Donaldsonin, tulevan vaimonsa.

Sittemmin Mary on kertonut haastattelussa, ettei aikoinaan tavattuaan Frederikin ensimmäistä kertaa tiennyt lainkaan, että tämä oli pohjoismainen kuninkaallinen.

– Puoli tuntia myöhemmin joku tuli luokseni ja sanoi: "Tiedätkö, keitä nämä ihmiset ovat?".

Prinssi Frederik ja Mary Donaldson kuvattuna vuonna 2003.All Over Press

Pari meni naimisiin vuonna 2004, jolloin Donaldsonista tuli prinsessa Mary. He ovat nykyään neljän lapsen vanhempia: 19-vuotiaan prinssi Christianin, 17-vuotiaan prinsessa Isabellan sekä 124vuotiaiden kaksosten prinssi Vincentin sekä prinsessa Josephinen.

Frederikin ja Maryn on kuvailtu olevan moderneja vanhempia, jotka ovat pyrkineet antamaan lapsilleen mahdollisimman normaalin elämän statuksestaan huolimatta. Kuningaspari on muun muassa suosinut sitä, että heidän lapsensa käyvät julkisia kouluja yksityisoppilaitosten sijaan.

Mary on historian ensimmäinen australialainen, josta tuli kuningatar.

Maryn ja Frederikin häitä vietettiin näyttävästi vuonna 2004.

Pariskuntaa on kuvailtu muun muassa "moderneiksi, valveutuneiksi taiteen ja urheilun ystäviksi". Frederik tunnetaan lisäksi intohimostaan luontoa ja ilmastoa kohtaan, Mary puolestaan on tehnyt pitkäjänteistä työtä omaa nimeään kantavan Mary Foundationin kautta, jonka myötä hän on pitänyt esillä muun muassa naisten ja tyttöjen oikeuksia. Lisäksi Mary on toiminut pakolaisten vankkana tukijana.

Edellisistä kohuväitteistä vain tovi

Vaikka Frederikin ja Maryn rakkaustarinaa on pidetty laajalti modernin ajan satuna, mutta suhdetta ovat myös varjostaneet useaan otteeseen esitetyt väitteet ja spekulaatiot pariskunnan suhteen todellisesta tilasta.

Viimeksi marraskuussa 2023 huhuttiin Frederikin ja meksikolaisen näyttelijä-seurapiirihahmo Genoveva Casanovan salasuhteesta, kun kaksikko kuvattiin viettämässä aikaa yhdessä Espanjan pääkaupunki Madridissa.

Espanjalaislehti Lecturas julkaisi Frederikista ja Casanovasta otetut paparazzikuvat, joissa kaksikko käyskenteli kahdestaan Madridin kaduilla, kävi taidenäyttelyssä, yhteisellä illallisella sekä oletetusti vietti aikaa Casanovan asunnolla, sillä heidät kummatkin kuvattiin sekä menemässä sisälle taloon sekä poistumassa sieltä eri aikoihin.

Casanova julkaisi kuvien julkistamisen jälkeen lausunnon, jossa hän kiisti kaikki väitteet kaksikon välillä olevasta suhteesta. Hän kertoi myös aloittaneensa prosessin lakihenkilöidensä kanssa väitteiden tiimoilta.

Kuninkaalliset eivät kohua suoraan kommentoineet, ja sen tultua ilmi Frederik ja Mary edustivat yhdessä hymyssä suin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Joulukirkkoon pariskunta saapui myös käsi kädessä.

Prinsessa Mary ja prinssi Frederik jatkoivat edustustöitään kohuväitteistä huolimatta loppuvuodesta 2023. Kuninkaallinen pari ei ole koskaan kommentoinut julkisesti erilaisia huhuja suhteensa todellisesta tilansta.STELLA Pictures

Spekulaatiot jatkuivat kuitenkin sosiaalisessa mediassa joulun alla Maryn julkaistua vuotuisen viestinsä, jossa pohti muun muassa yksinäisyyttä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Frederikin ja Casanovan tuntevat lähteet ovat puolestaan kertoneet kaksikon "olevan läheisiä ystäviä", jotka tapaavat toisiaan useita kertoja vuodessa.

– Heidän välillään on ystävyys. He tuntevat toisensa ja heillä on yhteisiä ystäviä.

Historiallinen askel hovissa

Kohuista huolimatta Frederik ja Mary nauttivat suurta kansansuosiota Tanskassa – joka saattaa olla myös yksi syy siihen, miksi kuningatar Margareeta päätti siirtää vallan ennenaikaisesti pojalleen. Arvioiden mukaan Margareeta, joka tunnetaan varsin käytännönläheisenä kuninkaallisena, haluaa kuninkaallisen perheen näyttäytyvän "rahan arvoisena" instituutiona, jota johtavat sen suosituimmat jäsenet.

Ennen kruunustaan luopumista kyselyiden mukaan Tanskan kuninkaallista perhettä tuki noin 82 prosenttia tanskalaisista.

Toisin kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, kuningasparia ei Tanskassa kruunata näyttävin menoin, vain heidän nousunsa valtaistuimelle julkistettiin Kööpenhaminan Amalienborgin linnassa 14. tammikuuta 2024. Tuore kuningaspari tervehti kansaa Amalienborgin parvekkeelta vilkuttaen muun kuninkaallisen perheen kanssa.

Mary ja Frederik nauttivat hyvin suurta kansansuosiota Tanskassa.

Kuningatar Margareeta kertoi puheesssaan alkaneensa harkita kruunusta luopumista alkuvuodesta 2023 läpikäymänsä selkäleikkauksen jälkeen.

– Leikkaus herätti luonnollisesti pohtimaan tulevaisuutta – oliko tullut aika jättää vastuu seuraavalle sukupolvelle, Margareeta kertoi puheessaan uutena vuotena.

– Olen päättänyt, että nyt on oikea aika.

Ilmoitus oli valtava uutispommi Tanskassa. Asiantuntijoiden mukaan kuningattaren aikeet pysyivät todella hyvin salassa myös niiltä, keiden työtä on pysyä muita askeleen edellä kuninkaallisten asioista.

Frederik ja Mary lapsineen kuningatar Margareetan kanssa.AFP / Lehtikuva

Toisaalta, jotkut Margareetan teoista olivat viitanneet siihen, että muutoksia on edessä. Vuonna 2022 kuningatar yllätti ilmoittamalla päätöksestään pienentää tanskalaista hovia poistamalla nuoremman poikansa prinssi Joachimin lapsilta prinssien ja prinsessojen tittelit sekä hänen kuninkaallinen korkeutensa -arvonimet.

– Luulen hänen tehneen sen, jotta hänen poikansa kruununprinssi Frederikin ei täytyisi tehdä sitä hallitsijakautensa alkuvaiheessa, jotta kuningatar saisi sen pois tieltä, jotta hänen poikansa voisi aloittaa puhtaalta pöydältä, kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Juliet Rieden arvioi australialaisessa Women's Weekly -lehdessä.

14. tammikuuta tuli kuluneeksi päivälleen 52 vuotta siitä, kun Margareetasta tuli kuningatar 31-vuotiaana isänsä kuningas Frederikin kuoltua.

Tanskassa kuninkaallisilla on maan perustuslain mukaan nykyään hyvin rajallinen asema, ja maan todellinen valta on sen hallituksella. Monarkki kuitenkin esimerkiksi hyväksyy uuden lainsäädännön.

Lähteet: BBC, Guardian, CNN, News.com.au

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2024.