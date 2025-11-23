



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Luka, 18, jahtaa isoja rahoja alalla, jolla vain äärimmäisen harva menestyy Luka Eklund tähtää huipulle e-urheilussa. MTV Julkaistu 23.11.2025 06:39 Raija Kantomaa raija.kantomaa@mtv.fi RaijaKantomaa Suomalaiset elektronisen urheilun ammattilaiset ovat pärjänneet maailmalla ja jotkut ovat jo miljonäärejä. Uuden sukupolven e-urheilijoiden tie huipulle on vaikeutunut, sillä vain promille pelaajista onnistuu. 18-vuotias Luka "puuha" Eklund luo jo menestyksekästä e-urheilijan uraa. – Olen lukiossa tällä hetkellä, mutta samalla toimin IGL:nä eli pelin johtajana Havun CS2-joukkueessa. Lähitavoitteena olisi nyt lähteä Tampereelle kisaamaan Counter-Strike-pelin (CS) Suomen mestaruudesta, ja me lähdemme voittamaan kilpailun, Eklund kertoi ennen lokakuisia mestaruuskisoja. Eklund kertoo, että pelaaminen on kiinnostunut jo pienestä pitäen. – Se alkoi siitä, että isäni ja veljeni pelasivat. Aloitin jo kolmevuotiaana pelaamaan autopelejä. Pelaamisessa pääsee toiseen maailmaan, joka on uusi ulottuvuus ja sinä voit päättää, mitä tapahtuu, ja kaikki tapahtuu paljon nopeammin kuin oikeassa elämässä. Asian ytimessä.doc: Kaikki peliin Luka, 18, tähtää esports-ammattilaiseksi maailman huipulle. Paineet kasvavat, kun eSM-turnaus lähestyy. Dokumentissa seurataan, mitä Lukan joukkueelle käy, kun paineet kasvavat eSM-turnauksessa.





32:35 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo tunnuksilla.

Eklund pelasi myös jalkapalloa koronavuosiin saakka, mistä on kertynyt runsaasti pokaaleja ja mitaleita.

– Jalkapallon myötä minulle tuli voitonhalu ja ymmärrys siitä, että haluan kehittyä pelaajana myös videopelissä.

Kilpaurheilijan elämän peruspilarit eli riittävä uni, ruokavalio ja liikunta ovat yhä tiiviisti Eklundin arjessa. Hän kertoo pyöräilevänsä muutaman kilometrin matkan kotoa Havun toimistolle, ja ajatuksiaan hän tuulettaa kävelylenkeillä.

Eklund paljastaa, että hänen pelinimensä tulee Puuha-Petestä: "Nimi oli aluksi "LukaE,", mutta veljeni nimi oli lähes samanlainen. Muokkasimme sen "puuha pepeksi" ja kymmenkunta vuotta sitten "pepe" putosi pois ja jäljelle jäi "puuha”", Eklund kertoo.

Suomen suosituin videopeli

Suomen suosituinta videopeliä Counter-Strikea pelaa meillä arviolta noin 300 000 kaikenikäistä. Peli on julkaistu jo vuonna 2000.

Eklundin mukaan yksi suosion salaisuus on se, ettei siinä voi ostaa "taitoja" kuten monessa muussa pelissä, joten kaikilla on samat mahdollisuudet ja saman verran rahaa.

– Yksinkertaisuus, mikä siinä on, ja sitten samaan aikaan se voiton halu. Pelissä näkee oman kehityksen, ja se lisää motivaatiota kehittää itseä pelaajana.

Pelissä on kaksi joukkuetta, poliisit ja terroristit, joista terroristit yrittävät räjäyttää pommin ja poliisit pyrkivät estämään sen.

– Pelissä ajattelen vain, että siinä on kaksi joukkuetta, joista toinen hyökkää ja toinen puolustaa kuten jalkapallossa tai muussa urheilussa. En koe peliä väkivaltaiseksi, vaikka siinä ammutaan, Eklund sanoo.

Pelissä on kaikkiaan seitsemän erilaista maailmaa eli karttaa, joista tavallisesti pelataan yhdessä ottelussa kolme.

Pelinjohtajaksi

Eklund on pelannut Havun CS-joukkueessa lähes kaksi vuotta. Vuoden alussa joukkuetta uusittiin, ja siihen tuli kolme uutta pelaajaa. Samalla Eklund nostettiin pelijohtajaksi (IGL).

– Uskon, että minut palkattiin IGL:n rooliin, koska minulla on paljon motivaatiota. Minulla on myös paljon peliälyä ikääni nähden. Pystyn ohjaamaan pelaajia sen tilanteen mukaan, mitä näen.

Viime vuodelta tuttujen Luka "puuha" Eklundin ja Samu "uli" Leirilaakson joukkuekavereiksi on vaihdettu Otto "ottob" Virtanen, Pekko "p3kko" Korkalainen sekä Aleksi "Alxc" Lähevirta. Kuvassa keskellä mustaan pukeutunut joukkueen valmentajana ja HAVUn CS-operaatioiden primus motorina jatkava Petteri "peku" Jaakkola.

Realistina Eklund pohtii, että muitakaan vaihtoehtoja ei Havussa ollut.

– Joukkueen kanssa olemme harjoitelleet paljon, mutta sen lisäksi olen kehittänyt yksilötaitoa pelaamalla muidenkin pelaajien kanssa, katsonut muiden pelaamista ja koettanut oppia virheistäni, Eklund kertoo.

Ennakkosuosikkina SM-kilpailuihin

Havun CS-joukkue voitti syksyllä Elisa Open -kauden, mikä toi Eklundin tiimille ennakkosuosikin paineet SM-kilpailuihin.

– Elisa Open -kauden voittaminen tuntui mahtavalta, sillä näimme harjoittelun tekniikoiden toimivan. Kyllä se oli ihan mahtava fiilis, ja sen jälkeen oli tietenkin helppo hetkeksi rentoutua eikä tarvinnut epäillä itseä ja omia kykyjä.

Havun joukkue eteni Elisa Openissa voitosta voittoon.

Eklund jatkaa, että voitto toi itsevarmuutta ja loi suuria odotuksia SM-kilpailuihin.

– Me haluamme voittaa ja olla CS:n Suomen mestareita. Havulle ei mestaruutta ole tullut viime vuosina, ja nyt meillä oli mahdollisuus näyttää, mihin pystymme.

Joukkue piti bootcampin ennen viikonlopun kilpailua.

Eklundin mukaan monet kisoissa olleista ovat kokeneita ja jo menestyneet myös maailmalla, eikä heillä ole tarvetta näyttää osaamista Suomessa.

– Se voi olla, että jotkut ajattelevat, että meillä on tosi isot paineet. Me emme ota ennakkosuosikin asemasta mitään paineita, sillä jos me teemme omat asiat oikein, niin me tulemme voittamaan.

Koko elämä peliä

Eklund herää arkisin joka aamu kahdeksan jälkeen ja lähtee lukioon. Koulupäivä päättyy kello 14, jonka jälkeen hän syö vartissa kotona ja lähtee harjoituksiin. Iltaharjoitusten kesto vaihtelee viidestä seitsemään tuntiin.

Luka kehittää itseään pelaajana jatkuvasti.MTV

– Periaatteessa elämäni koostuu tällä hetkellä koulusta ja pelaamisesta joukkueen kanssa. Jos minulla ei ole läksyjä, voin käydä vapaa-ajalla kävelyllä ja olla perheen kanssa, sillä minulla ei ole muuta kaveriporukkaa.

Eklund kertoo vähällä vapaa-ajaallakin opiskelevansa peliä ja kehittävänä itseään pelaajana.

– Olisihan siinä helppo vaan rentoutua ja katsoa puhelinta tai sarjaa netistä, mutta pyrin kuitenkin käyttämään vapaani peliammattitaidon kehittämiseen monin tavoin.

Eklundin mukaan joukkueen valmentaja Petteri "peku" Jaakkola on luonut pelistrategian pohjat nuorelle kehittyvälle joukkueelle.

Lan-tapahtumassa kokoonnutaan pelaamaan tietokone- tai konsolipelejä. Eklund on käynyt Tampereen LanTrek-verkkopelitapahtumassa useampaan otteeseen harrastajana ja viimeksi pelaajana – silloin sijoitus oli neljäs.

Peliurasta haaveileville

Eklundin mukaan e-urheilijan urasta haaveilevien täytyy valmistautua siihen, että tulee paljon tappioita, mutta ajan myötä myös voittoja.

– Neuvoni on se, että tee aina parhaasi ja pyri kehittämään itseäsi etkä saa olla liian itsekäs. Näillä opeilla pysyt mukana tiimissä.

Eklund sanoo tienanneensa rahaa kolmivuotisella urallaan muutamia tuhansia euroja.

– Kyllä olen ihan tyytyväinen, sillä olen aika nuori ja vielä paljon on lisää tulossa.

Joukkue piti bootcampin ennen viikonlopun kilpailua.

Ulkomailla pelaamisessa tarjolla "isoja rahoja"

Eklundilla on jäljellä lukiota vielä puolitoista vuotta. Hän valmistuu neljässä vuodessa, jotta aikaa jää samalla peliuran luomiseen.

– Haluan, että tästä tulee työ ja pystyn elättämään itseni tällä. Tulevaisuudessa haluaisin päästä kilpailemaan maailmalle, missä pelaamisessa liikkuu isot rahat. Siellä huipulla pitää olla yksilönä tosi paljon paremmalla tasolla pelaaja kuin mitä nyt olen.

– Plan B on tietenkin se, että valmistun lukiosta ja menen opiskelemaan toisen ammatin.

Suomessa 50–100 urheilijaa elää e-urheilusta saatavilla palkkiorahoilla, palkoilla ja mainos- ja sponsorituloilla. Suomalaiset elektronisen urheilun ammattilaiset ovat pärjänneet maailmalla, ja muutamat ovat jo miljonäärejä. Uuden sukupolven e-urheilijoiden tie huipulle on vaikeutunut, sillä vain promille pelaajista onnistuu.

Eklund sanoo muualla menestymällä todistavansa itselleen omat kykynsä. Samalla hän pääsee matkustamaan ympäri maailmaa.

– Vanhemmat kannustavat ja katsovat pelistriimejä. He ovat sanoneet olevansa ylpeitä, mitä olen jo nyt saanut aikaiseksi.

Kati Eklundin mukaan Luka voi panostaa kilpapelaajan uraan nyt, sillä opiskelemaan ehti myöhemminkin.

HAVU Gaming on voittanut Suomen mestaruuden Counter-Strike-pelissä useita kertoja, muun muassa vuosina 2017 ja 2020.

Voitto tähtäimessä

Suomen mestaruus tuo kolme tuhatta euroa palkintorahaa voittajajoukkueelle sekä tärkeitä VRS-pisteitä, jotka nostavat joukkueen sijoitusta Counter-Strike-pelin maailman rankinglistalla. Parempi sijoitus on mukanaan myös kutsuja rahakkaimpiin peleihin maailmalle.

Eklund ei ole koskaan voittanut lan-pelitapahtumaa, joten hän haluaisi sen sulan hattuunsa.

– Olisihan se siistiä, että pystyisin sanomaan voittaneeni SM-mestaruuden. Se todistaisi minulle, että pystyn siihen ja pärjään jo Suomen tasolla.

Eklund myöntää, että jos joukkueen tie päättyy semifinaaliin, se on pettymys.

– Minä haluan olla se, joka nostaa sen pokaalin siellä.

Suomen mestaruudesta kisattiin lokakuussa LanTrek-tapahtumassa. Miten HAVU-joukkueen kävi? Katso Asian ytimessä.doc: Kaikki pelissä MTV Katsomosta.