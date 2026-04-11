F1-legenda Mika Salo yllättää uudella aluevaltauksella.

Tulevana kesänä Mika Salo opastaa innokkaita moottoriurheilun harrastajia F1-maailmaan Alastaron moottoriradalla.

Salo kertoo Huomenta Suomen lähetyksessä, että formulalla ja tavallisella autolla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.

– Sillä ei ole mitään tekemistä auton ajamisen kanssa. Noin nopeata autoa harva pääsee koskaan kokeilemaan, entinen formulakuski kuvaa.

Ennen kuin "oikean" F1-auton ohjaksiin pääsee, opetellaan ajoa pienemmillä F4-autoilla.

Speedpassion-yrityksen tapahtumatuottaja Tony Svartsjö kertoo, että ihmiset tulevat Alastarolle kokemuksen perässä.

– Tämä on sellainen kokemus, jota uneksii vähintäänkin kerran elämässä.

Ei aivan jokaiselle lompsan kantajalle

Radalla uskaltaa Svartsjön mukaan ajaa, vaikka taskuparkkitekniikka olisikin vähän hakusessa.

– Jos Alastarolla ajaa viisi-kuusi kierrosta, ei se vielä tunnu missään. Mutta kahden tunnin ajon jälkeen on kuin olisi saanut turpaan kadulla. Joka paikkaan sattuu, Salo kuvailee formula-ajoa.

Aivan jokaiselle, Leo tai Krista Meikäläiselle, kokeilu ei kuitenkaan ole. Lystille on mätkäisty aikamoinen omavastuuosuus onnettomuuden varalta.

– Omavastuu-maksimi F1:ssä on 10 000 euroa ja F4:lla puolet siitä, Svartsjö sanoo.

Salon mukaan uhkasumma myös rauhoittaa innokkaita kuljettajia, ettei radalle lähdetä suin päin kaasuttelemaan ja ennätysaikoja tahkomaan.