F1-legenda Mika Salo yllättää uudella aluevaltauksella.
Tulevana kesänä Mika Salo opastaa innokkaita moottoriurheilun harrastajia F1-maailmaan Alastaron moottoriradalla.
Salo kertoo Huomenta Suomen lähetyksessä, että formulalla ja tavallisella autolla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
– Sillä ei ole mitään tekemistä auton ajamisen kanssa. Noin nopeata autoa harva pääsee koskaan kokeilemaan, entinen formulakuski kuvaa.
Ennen kuin "oikean" F1-auton ohjaksiin pääsee, opetellaan ajoa pienemmillä F4-autoilla.
Speedpassion-yrityksen tapahtumatuottaja Tony Svartsjö kertoo, että ihmiset tulevat Alastarolle kokemuksen perässä.
– Tämä on sellainen kokemus, jota uneksii vähintäänkin kerran elämässä.
Ei aivan jokaiselle lompsan kantajalle
Radalla uskaltaa Svartsjön mukaan ajaa, vaikka taskuparkkitekniikka olisikin vähän hakusessa.
– Jos Alastarolla ajaa viisi-kuusi kierrosta, ei se vielä tunnu missään. Mutta kahden tunnin ajon jälkeen on kuin olisi saanut turpaan kadulla. Joka paikkaan sattuu, Salo kuvailee formula-ajoa.
Aivan jokaiselle, Leo tai Krista Meikäläiselle, kokeilu ei kuitenkaan ole. Lystille on mätkäisty aikamoinen omavastuuosuus onnettomuuden varalta.
– Omavastuu-maksimi F1:ssä on 10 000 euroa ja F4:lla puolet siitä, Svartsjö sanoo.
Salon mukaan uhkasumma myös rauhoittaa innokkaita kuljettajia, ettei radalle lähdetä suin päin kaasuttelemaan ja ennätysaikoja tahkomaan.