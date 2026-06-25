Pinja Sanaksenahon ja hänen poikaystävänsä rahapuheet ovat herättäneet runsaasti kritiikkiä.

Somevaikuttaja Pinja Sanaksenaho luotsaa yhdessä poikaystävänsä Iyad Belhoutin kanssa Kaheli-podcastia. Kaksikon podcast-jaksosta on jaettu Tiktokiin videopätkä, kun he keskustelevat piheydestä. Asiasta on noussut sosiaalisessa mediassa kohu.

Pari ihmettelee sitä, miksi kaveriporukassa on aina joku, joka haluaa pihistellä reissussa. Belhout kummastelee esimerkiksi sitä, miksi joku ei halua maksaa 80 euroa lomalla aktiiviteetista.

– Sä oot ulkomailla, täällä käytetään rahaa, täällä tuhlataan rahaa. Sä oot koko vuoden tehnyt duunia sen takia, että sä juma*** menet ja tuhlaat, Belhout kertoi kirosanan siivittämänä.

– Ja se droppaa muiden fiilistä. Kun sua alkaa itseäkin ahdistaa, Sanaksenaho jatkaa.

Belhout oli kavereidensa kanssa Espanjassa ja he pohtivat 90 euron nousuvarjoliitoa. Kaveriporukasta viisi oli valmiita maksamaan 15 minuutin aktiviteetista 90 euroa, mutta kaksi eivät halunneet maksaa.

– Kukaan ei mennyt, Belhout pyörittelee päätään.

– Toi olisi ollut maailman hauskinta mennä. 90 eurolla ei ole mitään väliä tossa kohtaa. Sä itse asetat sille rahalle arvon. Sen takia, että joku tekee mulle jäälaten, olen valmis maksamaan siitä 7-9 euroa. Mä koen, että se on mulle se nautinto sen arvon verran. Mä tiedän ihmisiä, jotka eivät maksaisi edes kolmea euroa siitä, vaan ne tekevät mieluummin sen himassa, Sanaksenaho sanoo.

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