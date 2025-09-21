Rankkasade kiusaa yleisurheilun MM-kisojen päätöspäivän tapahtumia Tokiossa.

Raju vesisade alkoi juuri, kun miesten kiekonheiton finaali oli käynnistymässä kello 14.10 Suomen aikaa. Australian Matthew Denny kävi yrittämässä, mutta suorituksesta ei sateen liukastamassa ringissä tullut mitään, vaan Denny kaatui. Kilpailu lyötiin poikki, ja tauko on venynyt jo reilun tunnin mittaiseksi.

Kilpailu ilmeisesti aloitetaan alusta, sillä Dennyn kohdalla tulosluettelossa ollut x-merkki on pyyhitty pois.

Myös naisten korkeushyppy laitettiin tauolle pahimman sateen ajaksi, mutta kisaa päästiin jatkamaan pahimman sateen laannuttua. Kunnes taas alkoi sataa rankemmin.

;Kisan kärjessä on korkeuden 200 ylittänyt ja ilman pudotuksia hypännyt Australian Nicola Olyslagers. Saman korkeuden kolmannellaan ylittänyt Puolan Maria Zodzik on toisena. Heidän lisäkseen kisassa on yhä mukana myös Ukrainan maailmanennätysnainen Jaroslava Mahutshikh, joka pudotti kerran kahdesta metristä ja jätti kaksi seuraavaa yritystään seuraavaan korkeuteen.

Jos Mahutsikh ei enää ylityksessä onnistu, päätyy hän jakamaan pronssimitalin Serbian Angelina Topicin kanssa. Molemmat hyppäsivät ilman pudotuksia korkeuteen 197 saakka.

Rankkasateesta huolimatta Tokion kansallistadionin juoksuradalla on jatkettu kisaamista suunnitellun aikataulun mukaisesti.