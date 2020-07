Poliisi vahvistaa: Jyväskylän senioritalo syttyi ilmiliekkeihin kynttilänpolton vuoksi – tapauksesta kirjattu rikosilmoitus

Myös Otkes tutkii tapahtunutta

Tulipalosta on kirjattu rikosilmoitus. Tutkintanimikkeenä on tällä hetkellä "yleisvaaran tuottamus". Poliisin mukaan on syytä epäillä, että kynttilän sytyttäjä ei ole varmistanut, että kynttilän sytyttäminen ja polttaminen on turvallista.