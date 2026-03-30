Kemell teki maalin Nashvillen ottelussa Tampa Bay Lightningia vastaan. Tampa Bay voitti ottelun 3–2. Maali syntyi erikoisesti. Nashvillen hyökkääjä Filip Forsberg syötti kiekon Kemellille, joka ei saanut kiekkoa haltuun. Tampan puolustaja Erik Cernak kaatoi Kemellin ja lopulta Kemell törmäsi Tampa Bayn maalivahtiin Jonas Johanssoniin . Samalla myös kiekko meni maaliin. Cernak olisi saanut tilanteesta jäähyn, mutta se kumoutui maalin vuoksi. Maali hyväksyttiin videotarkastuksen jälkeen. Nashvillen muista suomalaisista Erik Haula jäi pisteittä ja Justus Annunen torjui 25 laukausta. Toinen maalivahti Juuse Saros huilasi ottelun.

Dallas Stars hävisi Philadelphia Flyersille jatkoajalla 1–2, ja joukkueen ainoa maali syntyi alivoimalla. Philadelphian Denver Barkey ja Owen Tippett sekoilivat kiekon kanssa siniviivan tuntumassa. Barkey yritti pelastaa tilanteen ja yritti tyrkätä kiekon kohti omaa päätyä. Philadelphian Jamie Drysdale yritti ehtiä kiekkoon, mutta Hyry oli nopeampi ja karkasi maalintekoon.