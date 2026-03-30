Nashville Predatorsin Joakim Kemell teki uransa ensimmäisen maalin jääkiekon NHL:ssä. Kemellin maali tuli jyväskyläläisen uran 10. NHL-ottelussa.
Kemell teki maalin Nashvillen ottelussa Tampa Bay Lightningia vastaan. Tampa Bay voitti ottelun 3–2.
Maali syntyi erikoisesti. Nashvillen hyökkääjä Filip Forsberg syötti kiekon Kemellille, joka ei saanut kiekkoa haltuun. Tampan puolustaja Erik Cernak kaatoi Kemellin ja lopulta Kemell törmäsi Tampa Bayn maalivahtiin Jonas Johanssoniin. Samalla myös kiekko meni maaliin.
Cernak olisi saanut tilanteesta jäähyn, mutta se kumoutui maalin vuoksi. Maali hyväksyttiin videotarkastuksen jälkeen.
Nashvillen muista suomalaisista Erik Haula jäi pisteittä ja Justus Annunen torjui 25 laukausta. Toinen maalivahti Juuse Saros huilasi ottelun.
Arttu Hyry osui alivoimalla
Kemell ei jäänyt ainoaksi suomalaiseksi, joka teki maanantain vastaisena yönä NHL-uran ensiosuman. Myös Dallas Starsin hyökkääjä Arttu Hyry sai kiekon talteen avausmaalinsa kunniaksi.