Jääkiekon NHL:ssä jysähti maanantain vastaisena yönä jymyuutinen. Las Vegasissa majaansa pitävä Golden Knights ilmoitti antaneensa potkut päävalmentaja Bruce Cassidylle.

Vuonna 2023 Vegasin Stanley Cup -mestariksi valmentaneen Cassidyn seuraaja on kokenut John Tortorella, jonka edellinen NHL-pesti Philadelphia Flyersissa päättyi viime keväänä.



Vuonna 2004 Tampa Bay Lightningin mestaruuteen luotsannut Tortorella oli helmikuussa olympiakultaa voittaneen Yhdysvaltojen miesten jääkiekkomaajoukkueen apuvalmentaja. Tortorella on valmentajaurallaan luotsannut NHL:ssä myös New York Rangersia, Vancouver Canucksia ja Columbus Blue Jacketsia.



Vegas on pelannut olympialaisten jälkeen 17 ottelua ja hävinnyt niistä 12. Vegasin joukkueessa ei ole kuluvalla kaudella pelannut suomalaispelaajia. Sen sijaan Vegasin AHL-joukkue Henderson Silver Knightsissa pelaa hyökkääjä Tuomas Uronen.



Vegas pelaa seuraavan kerran varhain tiistaina Suomen aikaa, jolloin se kohta kotonaan Vancouver Canucksin.