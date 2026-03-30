



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Kriisi voi nielaista keski-ikäisen miehen – osa jää pysyvästi kateisiin 10:03 "Perinteistä dekkarityötä" – poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo Huomenta Suomessa, miten poliisi etsii kadonneita. Julkaistu 15 minuuttia sitten Terhi Romo terhi.romo@mtv.fi

Poliisille tehdään noin tuhat katoamisilmoitusta vuosittain. Suurin osa kadonneista löytyy nopeasti, mutta osa jää pysyvästi kadoksiin. Muistisairas vanhus harhailee kadulla. Joku ottaa hatkat laitoksesta, kun toinen katoaa seikkailunhalusta. Kolmannella on venähtänyt juhlailta läheisten huolestuessa. Joukkoon mahtuu myös tragedioita aina itsemurhista tapaturmiin, kuten katoaminen talvivaelluksella tai kalaretkellä. – Usein lähtötiedot ovat sellaiset, että jo niiden perusteella voi päätellä, miten tarina päättyy, poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo. Poliisi on saanut katoamisiin liittyviä hälytystehtäviä viime vuosina reilu 12 000 vuodessa. Yleensä kyse on marjametsään eksyneistä, hatkassa olevista nuorista tai pihasta kadonneista lapsista. Kolmasosa viime vuoden kadonneisiin liittyvistä hälytystehtävistä liittyi vanhuksen, kehitysvammaisen tai sairaan katoamiseen. Usein kadonnut löydetään hyvin pian katoamisen jälkeen. Varsinaisia katoamisilmoituksia tehdään poliisille noin tuhat vuodessa.MTV Vaikka median huomion kohteeksi nousevat usein kadoksiin jääneet nuoret naiset, viime vuosien katoamisilmoitusten perusteella yli kaksi kolmasosaa kadonneiksi ilmoitetuista on miehiä. – Tyypillinen syy katoamiseen taitaa liittyä jonkinlaiseen miesten keski-iän kriisiin, Arvelin kertoo. Vuonna 2025 kadonneet olivat usein 70-luvun lopussa tai 90-luvun alussa syntyneitä miehiä. Kadonneiden keski-ikä oli 39 vuotta. – He ovat ehkä kohdanneet elämässä jonkun ongelman ja ainoa tapa reagoida siihen on se, että lähtevät omille teilleen.

Syynä elämänmuutos

Katoaminen ei ole Suomessa rikos ja joskus ihminen voi kadota omasta vapaasta tahdostaan.

Yksi syy aikuisen henkilön katoamiselle on rikki menneet perhesuhteet, mikä johtaa sosiaalisten suhteiden katoamiseen.

Usein kadonneet tavoitetaan joko omasta kodistaan tai kadonnut itse ilmoittautuu poliisille. Toisinaan katoamisen taustalta paljastuu onnettomuus tai itsemurha.

– Usein jo katoamistiedon perusteella saattaa ruveta vaikuttamaan siltä, että katoamiseen liittyy luonnollinen selitys. Se on joko joutuminen onnettomuuteen tai sitten henkilö itse on päättänyt, että maallinen taival täällä tulee päättymään ja on tehnyt itsemurhan, Arvelin kommentoi.

Poliisi sai eniten katoamisilmoituksia Helsingin alueella, jossa viime vuonna niitä on tehty 203 kappaletta. Vähiten ilmoituksia tehtiin Ahvenanmaalla, ainoastaan 18 kappaletta.MTV

Viimeisten vuosien aikana ulkomaille on ilmoitettu kadonneen noin 70 henkilöä per vuosi. Arvelinin mukaan yksi syy ulkomaille lähtöön on maisemanvaihdos. Kadonnut haluaa jättää taakseen elämän Suomessa ja siihen liittyvät velvollisuudet.

– Toki sitten on tällaisia tapauksia, että ollaan vähän rihlaannuttu lähiomaisten kanssa ja sitten mielenosoitusmaisesti lähdetään ulkomaille.

580 avointa tapausta

Poliisilla on kadonneiden henkilöiden etsintävelvollisuus. Etsinnät aloitetaan viipymättä, jos kadonneen epäillään olevan hengenvaarassa, onnettomuuden tai rikoksen uhrina.

– Kadonneiden etsintä on perinteistä dekkarityötä. Siellä kuljetaan ovelta ovelle, kysellään johtolankoja, jutellaan tuttujen ja tuntemattomien kanssa ja pengotaan valvontakameratallenteita.

Kadonneiden etsinnässä poliisilla ei ole samanlaista keinovalikoimaa käytössä kuin rikoksen esitutkinnassa. Esimerkiksi kadonneen paikantamista matkapuhelimen avulla voidaan käyttää kadonneen henkilön etsinnässä vain, mikäli on syytä epäillä henkilön olevan akuutissa hengenvaarassa tai joutuneen rikoksen uhriksi.

– Muuten se on nimenomaan tätä, että tutkija pölyisessä kammiossa kokoaa palapeliä yhteen, eikä hänellä ole muita keinoja kuin lehtiö ja kynä, millä hän kerää johtolankoja.

Poliisin rekistereissä on tällä hetkellä 580 avointa katoamistapausta.

– Kadonneita henkilöitä etsitään maailman tappiin saakka. Aina jos tulee joku tuore johtolanka, niitä selvitetään. On mahdollista, että sen avulla päästään jäljille ja ehkä totuus sieltä selviää.

Terhi Romo MTV Uutiset Terhi Romo työskentelee MTV Uutisissa Asian ytimessä.doc -sarjan tuottajana ja dokumentaristina. Toimittajana Romo on keskittynyt yhteiskunnan ongelmakohtien kuvaamiseen ihmisten tarinoiden kautta.



Romoon voi olla yhteydessä Instagramin kautta tai sähköpostitse.

