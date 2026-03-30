Poliisille tehdään noin tuhat katoamisilmoitusta vuosittain. Suurin osa kadonneista löytyy nopeasti, mutta osa jää pysyvästi kadoksiin.
Muistisairas vanhus harhailee kadulla. Joku ottaa hatkat laitoksesta, kun toinen katoaa seikkailunhalusta. Kolmannella on venähtänyt juhlailta läheisten huolestuessa. Joukkoon mahtuu myös tragedioita aina itsemurhista tapaturmiin, kuten katoaminen talvivaelluksella tai kalaretkellä.
– Usein lähtötiedot ovat sellaiset, että jo niiden perusteella voi päätellä, miten tarina päättyy, poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo.
Poliisi on saanut katoamisiin liittyviä hälytystehtäviä viime vuosina reilu 12 000 vuodessa. Yleensä kyse on marjametsään eksyneistä, hatkassa olevista nuorista tai pihasta kadonneista lapsista.
Kolmasosa viime vuoden kadonneisiin liittyvistä hälytystehtävistä liittyi vanhuksen, kehitysvammaisen tai sairaan katoamiseen.
Usein kadonnut löydetään hyvin pian katoamisen jälkeen. Varsinaisia katoamisilmoituksia tehdään poliisille noin tuhat vuodessa.
Vaikka median huomion kohteeksi nousevat usein kadoksiin jääneet nuoret naiset, viime vuosien katoamisilmoitusten perusteella yli kaksi kolmasosaa kadonneiksi ilmoitetuista on miehiä.
– Tyypillinen syy katoamiseen taitaa liittyä jonkinlaiseen miesten keski-iän kriisiin, Arvelin kertoo.
Vuonna 2025 kadonneet olivat usein 70-luvun lopussa tai 90-luvun alussa syntyneitä miehiä. Kadonneiden keski-ikä oli 39 vuotta.
– He ovat ehkä kohdanneet elämässä jonkun ongelman ja ainoa tapa reagoida siihen on se, että lähtevät omille teilleen.