Lihapullat:
- Poista leipäviipaleesta kovat reunat ja leikkaa leipä pieniksi kuutioiksi.
- Lisää maito leipäkuutioiden joukkoon ja anna imeytyä.
- Murustele fetajuusto ja hienonna yrtit.
- Hienonna sipuli ja valkosipuli ja kuullota ne pannulla pehmeiksi.
- Yhdistä kaikki lihapullataikinan ainekset kulhossa ja sekoita käsin tasaiseksi massaksi.
- Muotoile taikinasta pieniä lihapullia ja pyörittele ne kevyesti vehnäjauhoissa.
- Paista lihapullat pannulla, kunnes ne ovat kypsiä ja kauniin ruskeita.
Tsatsiki:
- Raasta kurkku ja purista siitä ylimääräinen neste pois esimerkiksi liinan avulla.
- Hienonna tai murskaa valkosipuli ja mintunlehdet.
- Raasta sitruunankuorta ja purista sitruunamehu.
- Sekoita kaikki ainekset kulhossa tasaiseksi.
- Anna tsatsikin tekeytyä jääkaapissa vähintään 30 minuuttia ennen tarjoilua.