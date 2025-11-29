Kaksi ulkomaalaisia matkailijoita kuljettanutta minibussia suistui torstaina tieltä Posiolla Saukkovaarantiellä.
Lapin pelastuslaitos sai torstaina klo 16 hälytyksen liikenneonnettomuudesta Posiolla Saukkovaarantiellä. Ilmoituksen mukaan minibussi oli ajautunut ulos tieltä, mutta pelastuslaitoksen saavuttua paikalle selvisi, että onnettomuudessa oli mukana kaksi ajoneuvoa.
Toinen minibusseista oli pyörinyt katon kautta ympäri ja päätynyt noin viiden metrin syvennykseen. Toinen ajoneuvo oli suistunut ojaan. Busseissa matkusti yhteensä 13 ulkomaalaista matkailijaa.
Päivystävä palomestari Timo Nyholm kertoo MTV uutisille, että ajoneuvo oli vuokrattu ulkomailta.
Tämänhetkisten tietojen mukaan vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin. Kolme matkustajaa tarvitsi ensihoidon tarkastuksia ja hoitoa, mutta heidän vammojensa ei arvioida olevan vakavia.
Paikalle hälytettiin yhteensä 12 pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin yksikköä. Lapin poliisilaitos tutkii onnettomuuden syitä.