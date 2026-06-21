Hämeen poliisilla oli lähes tuhat tehtävää torstain, juhannusaaton ja juhannuspäivän aikana.
Kolme henkilöä loukkaantui juhannuspäivänä Messilän satamassa veneessä sattuneen tulipalon takia. Palo levisi useisiin muihinkin veneisiin. Loukkaantuneista kaksi sai vakavia vammoja.
Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Poliisi selvittää syttymissyytä ja tutkii tapahtunutta palosyyntutkintana. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.
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Messilän tulipalo oli yksi 978 eri poliisitehtävästä Hämeessä juhannusaaton ja päivän aikana. Yksin menoliikenteessä kirjattiin yli 30 sakkoa, ja 16 kuljettajaa määrättiin ajokieltoon.
Lahdessa juhannusaattoiltana mies kiipesi Lahden radiomastoon ja hyppäsi sieltä basehypyn poliisin kiellosta huolimatta. Tempusta mätkäistiin sakko niskoittelusta poliisia vastaan.
Poliisi otti päivittäin kiinni rattijuoppoja. Lauantaina yöllä 17-vuotiaan nuoren miehen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen Hämeenlinnan Untulantiellä. Ojaan suistunut kuljettaja puhalsi poliisin seulonta-alkometriin 0,63 mg/l, joka vastaan noin 1,26 promillea. Alaikäinen oli juuri saanut ajokortin poikkeusluvalla.