Onnettomuus tapahtui myöhään lauantai-iltana.
Yksi ihminen kuoli henkilöauton ulosajossa Kuusamossa myöhään lauantai-iltana, kertoo Oulun poliisi.
Poliisin mukaan henkilöauto suistui Kemijärventieltä kulkusuunnassaan tien oikealle puolelle. Yksin autossa ollut kuljettaja kuoli onnettomuudessa. Poliisin mukaan kuljettaja todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.
Auto vaurioitui onnettomuudessa pahoin.
Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman iltayhdentoista jälkeen. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja tekee asiassa kuolemansyyn tutkinnan.