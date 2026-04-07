Alustavien tietojen mukaan junan kuljettaja kuoli turmassa.

Pohjois-Ranskassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja kolmisenkymmentä loukkaantunut junaturmassa, raportoivat ranskalaismediat. Onnettomuus sattui, kun luotijuna ja asevoimien kuorma-auto törmäsivät toisiinsa Pas-de-Calais'n alueella, uutisoi esimerkiksi TF1-kanava.



Poliisilähteen alustavien tietojen mukaan surmansa saanut on junan kuljettaja. Myös kuorma-auton kuljettaja loukkaantui vakavasti.



Junassa oli onnettomuushetkellä noin 350 matkustajaa, raportoivat esimerkiksi Le Monde ja BFMTV.



Suomessa onnettomuudesta on uutisoinut aiemmin Yle.