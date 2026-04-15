Alko testaa nyt suolaisten naposteltavien myyntiä. Mikko Lieri / All Over Press

Alkoon tulee nyt myyntiin jotain täysin uutta

Julkaistu 33 minuuttia sitten

Tuotepäällikkö Jari Aho kertoo tiedotteessa Alkolle olevan tärkeää uudistua pysyäkseen relevanttina ja kiinnostavana ostopaikkana. Ajatuksena on, että pikkusuolaisa voi nautiskella juomien makuparina.

Alkoon tulee nyt "punalapputuotteita"

Kyseessä on pilotti, ja päätökset mahdollisesta laajentamisesta muihin myymälöihin tehdään tulosten perusteella. Keväällä 2025 Alko pilotoi samaaan tapaan punalapputuotteiden myyntiä ja kokeilun myötä käytäntö laajeni kaikkiin myymälöihin.

Alko tiedottaa aloittavansa huhtikuussa kokeiluluontoisesti naposteltavien myynnin. Juomien ohella voi nyt ostaa pientä suolaista yhteensä 30 eri myymälästä. Alkon mukaan valikoimaan kuuluu muun muassa perunalastuja, cashewpähkinöitä ja beef jerky -kuivalihaa.

– Erityisesti tuoteuutuuksissa meiltä usein kysytään, soveltuuko tämä Alkon ydintehtävään ja palveleeko se alkoholihaittojen ehkäisyä. Naposteltavat ovat meille lisäpalvelu, joka ei muuta Alkon ydintehtävää tai roolia alkoholijuomien vähittäismyyjänä.