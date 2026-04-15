Alko laajentaa tuotevalikoimaansa juomista pikkusuolaisiin.
Alko tiedottaa aloittavansa huhtikuussa kokeiluluontoisesti naposteltavien myynnin. Juomien ohella voi nyt ostaa pientä suolaista yhteensä 30 eri myymälästä. Alkon mukaan valikoimaan kuuluu muun muassa perunalastuja, cashewpähkinöitä ja beef jerky -kuivalihaa.
Kyseessä on pilotti, ja päätökset mahdollisesta laajentamisesta muihin myymälöihin tehdään tulosten perusteella. Keväällä 2025 Alko pilotoi samaaan tapaan punalapputuotteiden myyntiä ja kokeilun myötä käytäntö laajeni kaikkiin myymälöihin.
Alko haluaa uudistua
Aiemmin on uutisoitu Alkon juomamyyntien laskusta. Nähtäväksi jää, piristääkö tuotevalikoiman laajentaminen kauppaa. Aiemmin Alko on jo laajentanut valikoimaansa muun muassa sesonkimakeisilla.
Tuotepäällikkö Jari Aho kertoo tiedotteessa Alkolle olevan tärkeää uudistua pysyäkseen relevanttina ja kiinnostavana ostopaikkana. Ajatuksena on, että pikkusuolaisa voi nautiskella juomien makuparina.