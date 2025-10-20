Tätä nykyä kokkina työskentelevä Kaisa Liski nähtiin suorassa lähetyksessä täysiin uudessa tyylissä.

Kiinteistönvälittäjänä tunnettu, kokkina työskentelevä Kaisa Liski vieraili Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä 20. lokakuuta puhumassa juuri julkaistusta kirjastaan Kiinteistökuningatar Kaisa Liskin taistelu (Deadline).

Kirjan on kirjottanut toimittaja Veera Miettinen. Liskin nousuja ja laskuja on seurattu vuosien ajan julkisuudessa. Hän kertoi suorassa lähetyksessä voivansa nyt hyvin.

– Kaikki on nyt kunnossa. Sain kirjottaa tuon kirjan Veeran kanssa ja kertoa oman näkemyksen, mitä 10 vuoden aikana on tapahtunut. Se oli minulle todella tärkeä juttu. Itsehän halusin sen tehdä, Liski avaa.

