Yksi parhaista fiiliksistä koskaan, Otto Virtanen sanoo.

Se oli sensaatio. Maailmanlistan viitonen ja Wimbledonin nelossijoitettu Ben Shelton kaatui Wimbledonin grand slam -tennisturnauksen avauskierroksella.

Karsintojen kautta Wimbledonin pääsarjaan edennyt, maailmanlistalla 140:ntenä majaileva Otto Virtanen vei viisieräisen jännitysnäytelmän 6–4, 3–6, 6–7, 6–2, 7–6.

Päätöserän tie-breakia Shelton johti suurimmillaan 8–5. Hänellä oli sittemmin myös eräpallo 9–8-lukemin. Virtanen käänsi kuitenkin tie-breakin edukseen 11–9.

Ottelun viimeiseksi jääneessä pallossa Sheltonin lyönti painui aavistuksen leveäksi.

– Vika piste kun päättyi, katselin, mistä saa tietoa, oliko se ulkona vai sisällä. Tuomari onneksi näytti, että se on leveä. Oli aika uskomattomat fiilikset siinä kohtaa, Virtanen sanoi ääniviestissä ja jatkoi:

– Aika tyhjää löi. Yksi parhaista fiiliksistä varmasti koskaan, on sitten kentällä tai kentän ulkopuolella.

"Merkitsee todella paljon"

Ben Shelton (oik.) kätteli voittajaansa.

Voitto oli ranking huomioiden Virtasen uran suurin.

– Tämä merkitsee kyllä todella paljon. On paljon painettu hommia. Kova voitto, ja hyvällä pelillä. Tietenkin todella hieno juttu.

– Fiilikset oli koko ajan tosi hyvät kentällä. Totta kai piti pelata ihan parastaan. Tänään se palkitsi.