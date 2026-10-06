Carolina Hurricanes on nostanut suomalaispuolustaja Juuso Välimäen farmista NHL-joukkueensa vahvuuteen.

Välimäki, joka täyttää tiistaina 28 vuotta, aloitti kautensa AHL-seura Chicago Wolvesin riveissä.

Viime kaudella hän pelasi Wolvesin paidassa yhteensä 55 ottelua, joissa hän tehtaili 11 maalia ja 23 syöttöpistettä. Wolves eteni pudotuspeleissä aina AHL-finaaleihin saakka.

Tampereen Ilveksen kasvatti on nähty NHL-jäällä viimeksi Utah Mammothin riveissä kaudella 2024-25.

Sieltä Välimäki pudotettiin kuitenkin farmiin, minkä jälkeen polvivamma piti hänet liki vuoden päivät poissa tositoimista.

Utah kauppasi pelaajan Carolinaan tammikuussa 2026. Kesäkuussa NHL-seura tiedotti tehneensä Välimäen kanssa yksivuotisen sopimuksen.

Välimäki on pelannut urallaan 271 NHL-ottelua runkosarjassa ja kaksi pudotuspeleissä. Ensimmäiset ottelunsa hän tahkosi sarjassa jo kaudella 2018–19.