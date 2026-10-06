Kesähyttysten kausi on venynyt tänä vuonna poikkeuksellisen pitkäksi.
Runsaat hyttysparvet ovat ihmetyttäneet eri puolilla Suomea. Muun muassa Varsinais-Suomessa ja Kainuussa ilma on ollut paikoin sakeanaan hyttysiä.
Tilanne on puhuttanut myös tutkijoiden keskuudessa, sanoo professori Marko Mutanen Oulun yliopistosta.
– Erikoista tänä vuonna on se, että niin sanottuja kesähyttysiä esiintyy hyvin myöhään syksyllä melko suuria määriä. Olen itsekin törmännyt tähän ilmiöön, Mutanen toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.
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Mutasta on mietityttänyt, miksi yleensä kesä–heinäkuussa esiintyviä kesähyttysiä on vielä näin syksyllä liikkeellä suuria määriä. Hänellä on ilmiölle valistunut arvio.
– Kesähyttyset ovat munina talvehtivia lajeja. Ne pystyvät selviytymään kuivien kausien yli useamman vuodenkin siten, että ne jäävät munavaiheeseen seuraavaan vuoteen.
Tänä vuonna kevät ja alkukesä olivat melko kuivia. Monet munat saattoivat jäädä kuoriutumatta siinä vaiheessa. Sademäärät kuitenkin kasvoivat ja maaston kosteus lisääntyi kesän edetessä.
– Luultavasti monet munat, jotka olivat ikään kuin päättäneet siirtää kehityksensä seuraavaan kesään, lähtivätkin olosuhteiden muututtua suotuisiksi poikkeuksellisen myöhään kehittymään toukiksi.
Tästä on Mutasen mukaan myös suoria havaintoja, sillä kesähyttysten toukkia on havaittu pienvesistöissä poikkeuksellisen myöhään.