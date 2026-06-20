Suomenpystykorva otti jalat alleen aamuyöstä ja jätti kolme vastasyntynyttä pentuaan ilman emää Nurmeksessa.
Nurmeksessa iski hätä juhannuksen alla 16. kesäkuuta, kun juuri synnyttänyt Suomen pystykorva karkasi aamuöisellä pissareissulla ja jätti kolme pentua vaille emää.
Kuopiolainen Tassutiimi ry osallistui emän etsintöihin ja hoiti kolmelle pikkuiselle etsintöjen ajaksi väliaikaisen emäkoiran.
Emän etsintöihin osallistui neljä tiimiläistä ja kolme jälkikoiraa Ropi, Toivo ja Onni.
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Koirat lähtivät tapahtumapaikalta emän jäljille. Ropi alkoi pullistella toisen uroskoiran kanssa, mikä sai kadonneen emäkoiran tulemaan esiin piilostaan.
– Tarkistimme, onko emällä vaurioita ja huomasimme, että sillä on hiekkaa kuononpäässään. Lisäksi osa nisistä oli tyhjiä, joten päättelimme, että lähellä on pakko olla pentu, Tassutiimin yhdistyksen puheenjohtaja Petteri Pirskanen kertoo MTV Uutisille.
Emä paljasti vahingossa piilopaikkansa
Emälle laitettiin tutkapanta kaulaan, kun se ei narun päässä halunnut näyttää pesäpaikkaansa.