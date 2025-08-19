Koirakarkuri hyppäsi bussin kyytiin Tampereella: "Kuskilla oli tosi hyvä pelisilmä"

Yksin liikkeellä ollut pikkukoira pääsi Tampereella viikonloppuna jännittävälle bussimatkalle ja hotellivisiitille. Karkuretki myös päättyi onnellisesti omistajan löydyttyä.

Hotel Scandicin vastaanotossa Tampereen Koskipuistossa työskentelevän Maiju Tervon työmatka sai varhain sunnuntaina erikoisen käänteen.



Kello oli noin seitsemän aamulla ja pyhäpäivä vasta käynnistymässä, kun samaan bussiin Tervon kanssa nousi yksin liikenteessä ollut koira.



Koira oli juoksennellut tien reunassa Pakkalankulmalla ja sen hengestä huolestunut linja-autonkuljettaja oli pysäyttänyt auton pellon laitaan, avannut ovet ja kokeillut, josko karkulainen tulisi kyytiin.



– Ja hän sitten tuli kyytiin sinne bussiin meidän kanssamme, Tervo kertoo MTV Uutisille.

Reipas koira kerjäsi heti silityksiä

Kuljettaja yritti Tervon mukaan soittaa hätäkeskukseen, mutta koska tapaus ei täyttänyt hätätilanteen tunnusmerkkejä, kuski ja matkalaiset päättivät hoitaa homman keskenään.



Tehtävää helpotti se, että ilmeisesti borderterrieri-rotuinen pieni koira oli reipas ja ihmisrakas ja tuli Tervon mukaan heti kerjäämään kanssamatkustajiltaan silityksiä.



Tervo kertoo napanneensa koiran syliinsä siinä vaiheessa, kun Härmälän puolelta kyytiin alkoi tulla enemmän väkeä. Tervolla on itsellään 14-vuotias koiravanhus, joten hän tietää kokemuksesta, miten koiria käsitellään.



Yksi matkustajista laati karkuri-ilmoituksen Facebookin Puskaradio-ryhmään, josta ilmoitus lähti leviämään.

Tämä pikkukoira hyppäsi sunnuntaina bussiin Tampereella.Helena Wiljanen

Ennen kuin ilmoitus ehti kantaa hedelmää, Tervo pääsi työpaikalleen Tampereen keskustaan – koira kainalossa. Koiralla ei ollut pantaa eikä valjaita.



Hotellilla koira majoitettiin omaan huoneeseen, eli takatoimistoon, jossa on Tervon mukaan käynyt koiravieraita ennenkin.



Siellä kävijälle tarjottiin raikasta vettä, joka maistui Tervon mukaan sille hyvin. Herkkujakin se olisi saanut, mutta niitä sille ei uskallettu mahdollisten allergioiden takia antaa.

Vain muutamaa tuntia myöhemmin omistaja ilmoittautui ja saapui paikalle lemmikkiään noutamaan.



Hän oli Tervon mukaan ymmärrettävästi hyvin iloinen koiransa pelastumisesta.



Omistajan mukaan koira oli päässyt livahtamaan yölliselle retkelleen vahingossa auki jääneestä ovesta, Tervo kertoo.

Linja-autonkuljettajalle kehuja

Koiran matka venähti bussikyydin ansiosta ainakin kuusikilometriseksi ja ajallisesti sille tuli pituutta ainakin neljä tuntia.



Tervo kiittelee etenkin linja-autonkuljettajan toimintaa ja havainnointitarkkuutta.



– Kuskilla oli tosi hyvä pelisilmä, että katsoi jopa sunnuntaiaamuna seitsemältä bussia kuljettaessaan ympäristöä niin tarkkaan, että näki siellä pienen yksin juoksentelevan koiran.

