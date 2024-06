Justin Timberlake on pidätetty New Yorkissa

Yhdysvaltalaislaulaja Justin Timberlake , 43, on pidätetty New Yorkin Hamptonsissa epäiltynä rattijuopumuksesta, kertoo muun muassa BBC .

Timberlake on tällä hetkellä kiertueella. Hänen seuraava suunniteltu esiintymisensä olisi tulevana perjantaina sekä lauantaina Chicagossa.

Alun perin Timberlake nousi julkisuuteen lapsitähtenä jo 1990-luvun alussa The All Mickey Mouse Club -ohjelman myötä. Sittemmin Timberlake niitti mainetta NSYNC-poikabändin jäsenenä. 2000-luvun alusta lähtien Timberlake on jatkanut uraansa kansainvälisesti menestyneenä sooloartistina.