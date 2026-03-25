Helsingin hiippakunta palautti erotetun Kai Sadinmaan pappisviran viiden vuoden jälkeen.
Helsingin hiippakunta tiedotti keskiviikkona tuomiokapitulin palauttaneen vuonna 2021 virasta erotetun Kai Sadinmaan pappisviran.
Sadinmaa erotettiin virasta elokuussa 2021. Sadinmaa oli esittänyt näkemyksiä pappisviran kumoamisesta ja papiksi vihkimisen tarpeettomuudesta sekä kehottanut viettämään ehtoollista ilman pappia.
Näkemysten todettiin olevan kirkon tunnustuksen vastaisia.
Tiedotteen mukaan Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo ja Sadinmaa ovat käyneet kirjeenvaihtoa sekä useita keskusteluja kuluneiden kymmenen kuukauden ajan. Keskustelujen sekä Sadinmaan kirjallisen anomuksen perusteella pappisviran menettämisen syiden katsottiin poistuneen.
Helsingin hiippakunnassa on aiemminkin palautettu pappisvirkoja, mutta näissä tapauksissa pappi on itse eronnut virasta.
Aktiivipappi istui jalkapuussa
Sadinmaa myös vihki samaa sukupuolta olevia pareja heti sen jälkeen, kun siitä tuli laillista Suomessa vuonna 2015, mutta seurakunnat eivät vielä menettelyä hyväksyneet.
Yhteiskunnallisesti aktiivisena pappina tunnettu Sadinmaa järjesti tuomiokapitulin päätöstä odottaessaan tempauksen, jossa istui jalkapuussa vihkimänsä miesparin kanssa.
Hän sai moitteet tuomiokapitulilta, mutta jatkoi vihkimisiä.
Katso video syyskuulta 2017: Pastori Kai Sadinmaa istui jalkapuussa keskellä Helsinkiä.
