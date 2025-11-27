Palkinnot jaetaan tänään kello 19.30.
Finlandia-palkinnot kaunokirjallisuudesta, tietokirjallisuudesta sekä lasten- ja nuortenkirjallisuudesta jaetaan tänään.
Kussakin kategoriassa on kuusi ehdokasta.
Kaunokirjallisuuden palkinnosta kisaavat:
- Marjo Niemen teos Pienen budjetin sotaelokuva (Teos)
- Riko Saatsin Yönistujat (Gummerus)
- Elli Salon Keräilijät (Otava)
- Jarkko Volasen Vainovalkeat (Teos)
- Hanna Weseliuksen Pronominit (WSOY)
- Monika Fagerholmin Döda trakten/Kvinnor i revolt (Teos), joka on julkaistu suomeksi nimellä Eristystila/Kapinoivia naisia. Teoksen on kääntänyt Hannimari Heino.
Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee muusikko Maija Vilkkumaa.
Oikeusmurha ja moderni orjuus
Tietokirjallisuuden kategoriassa ehdolla ovat: