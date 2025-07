Pippa Laukka avoimena nuoruudestaan: "Ikävä ja synkkä menneisyys"

Tv-lääkäri Pippa Laukka kertoo olevansa parantunut syömishäiriöstä.

Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu Pippa Laukka pääsee vastaamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

Laukka kertoo sairastuneensa nuorena syömishäiriöön.

– Se on ikävä ja synkkä menneisyys, josta olen myös halunnut puhua avoimesti, koska se on tärkeää. Minusta syömishäiriöt ovat nykyajan vitsaus.

Laukka kertoo seuranneensa huolestuneena somepalvelu Tiktokissa levinnyttä skinnytok-trendiä.

– Ei pitäisi ihannoida mitään ulkoisia ominaisuuksia tai laihuutta, Laukka kertoo.

Laukka sairastui syömishäiriöön 17-vuotiaana lähdettyään vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin.

– Siellä koin turvattomuutta, yksinäisyyttä ja erilaisuutta.

– Sitä kautta tuli syömisen kanssa haasteita, Minulla ei ollut koskaan aikaisemmin ollut syömisen kanssa ongelmia. Siellä se sitten puhkesi, ja kärsin siitä monta vuotta.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin. Iriz Silanderin juontaman sarjan vieraina nähdään jälleen liuta suosikkitähtiä. Tähdet vs. google -ohjelman uusi tuotantokausi nyt MTV Katsomossa.