Ilmatieteen laitos povaa juhannuksen kokkoperinteelle hyviä mahdollisuuksia.
Juhannusaaton sää on pääosin poutainen, Ilmatieteen laitos kertoo.
Ylimmät lämpötilat ovat reilua pariakymmentä astetta lännessä ja etelässä. Pohjoisessa ja idässä lämpötila liikkuu ennusteen mukaan 15 asteen molemmin puolin.
Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannuskokkoja päästään todennäköisesti polttamaan perjantaina koko maassa.
Lauantaina idässä ja pohjoisessa lämpötila nousee yli 20 asteeseen. Maan etelä- ja länsiosissa voi olla hellelukemia.