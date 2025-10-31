



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Milloin halloweenia kuuluisi oikeasti viettää Suomessa? 3:28 Milloin halloweenia vietetään Suomessa, ja miksi? Haastattelussa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkija Juha Nirkko. Julkaistu 31.10.2025 10:29 Maria Aarnio maria.aarnio@mtv.fi Pyhäinpäivä on marraskuun ensimmäinen lauantai, mutta milloin halloweenia vietetään Suomessa? Vastauksia kinkkiseen kysymykseen on monia, paljastaa asiantuntija. Halloweenia on juhlittu Suomessa jo vuosikymmeniä, mutta sen sijainti kalenterissa aiheuttaa vuosittain monille päänvaivaa. Milloin halloweenia kuuluisi Suomessa viettää – lokakuun viimeinen päivä vai sittenkin aiemmin tai myöhemmin? Milloin halloween on? Milloin halloweenia sitten oikeaoppisesti juhlitaan? Vaihtoehtoja on paljon. – Se varmasti miellyttää ravintoloitsijoita, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkija Juha Nirkko naurahtaa. Sadonkorjuu osuu pohjoisella pallonpuoliskolla syksyn hämärään. Se luo luontaisen paikan syysjuhlallisuuksille, suomalaisessa perinteessä siis kekrille, jota juhlittiin, kun sato on korjattu. Pyhäinpäivä on Suomessa marraskuun ensimmäinen lauantai. Se on ollut viikonloppujuhla 1950-luvulta lähtien. Amerikassa pyhäinpäivä puolestaan on juuri se päivä, joka sattuu olemaan marraskuun ensimmäinen.





Milloin halloweenia kuuluisi Suomessa viettää? shutterstock

– Silloin halloween on aina lokakuun viimeisen päivän ilta. Siinäkin on jo sellainen mahdollisuus valita: viettääkö tätä juhlaa viikolla amerikkalaisittain vai viikonloppuna suomalaisittain? Nirkko sanoo.

Kekriä vietetään, kun sato on korjattu

Kekriä on perinteisesti vietetty silloin, kun sato oli korjattu talteen ja kylässä tai talossa on juhlalle sopiva ajankohta. Päivä on luultavasti vaihdellut talosta ja paikkakunnasta toiseen.

– Esimerkiksi Mikon päivä, 29. syyskuuta, oli jo tärkeä syysjuhla, ja oikeastaan koko lokakuu oli potentiaalista kekrin viettoajankohtaa, Nirkko sanoo.

Voisiko halloweenin yhdistää syyslomaan?

Halloweenia tai kekriä voi siis Suomessa juhlia vapaammin – vaikkapa viikkoa ennen pyhäinmiestenpäivää tai juuri sen jälkeen. Syyslomaviikkoonkin kekrin voisi yhdistää; perinteisesti halloweenia ja muita syysjuhlia on nimittäin juhlittu pidempään kuin yksi ilta.

– Kekriin, kelttien samhainiin ja halloweeniinhan liittyy se, että juhla on pidempi periodi. Sekä kekrissä että samhainissa juhlittiin saman tien viikko tai pari. Paras aika oli loka-marraskuun vaihde, yönseutu, jolloin juhla oli korkeimmillaan ja tuonpuoleisen voimat elävimmillään, Nirkko sanoo.

– Siinähän olisi niin sanottu markkinarako. Syysloma voisi olla kuin kekrin jälkeinen viikko: vapaaviikko, kissaviikko, runtu- tai römppäviikko. Sillä oli paljon hauskoja nimiä. Saataisiin näin vähän elävyyttä syyslomaankin, Nirkko sanoo.

Kekrin jälkeen oli lupa ottaa hetken aikaa rennosti. Nirkon mukaan esimerkiksi kissaviikko-nimitys tarkoittanee, ettei töitä tarvitse tehdä. Ihmisellä on siis hetken aikaa kissanpäivät.

Juttu julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa vuonna 2019.