Pyhäinpäivä on marraskuun ensimmäinen lauantai, mutta milloin halloweenia vietetään Suomessa? Vastauksia kinkkiseen kysymykseen on monia, paljastaa asiantuntija.
Halloweenia on juhlittu Suomessa jo vuosikymmeniä, mutta sen sijainti kalenterissa aiheuttaa vuosittain monille päänvaivaa. Milloin halloweenia kuuluisi Suomessa viettää – lokakuun viimeinen päivä vai sittenkin aiemmin tai myöhemmin?
Milloin halloween on?
Milloin halloweenia sitten oikeaoppisesti juhlitaan? Vaihtoehtoja on paljon.
– Se varmasti miellyttää ravintoloitsijoita, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkija Juha Nirkko naurahtaa.
Sadonkorjuu osuu pohjoisella pallonpuoliskolla syksyn hämärään. Se luo luontaisen paikan syysjuhlallisuuksille, suomalaisessa perinteessä siis kekrille, jota juhlittiin, kun sato on korjattu.
Pyhäinpäivä on Suomessa marraskuun ensimmäinen lauantai. Se on ollut viikonloppujuhla 1950-luvulta lähtien. Amerikassa pyhäinpäivä puolestaan on juuri se päivä, joka sattuu olemaan marraskuun ensimmäinen.