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Virossa jaanipäev, eli juhannus, on yksi maan vanhimmista ja suosituimmista juhlapyhistä. Nykyään juhannuspäivä 24. kesäkuuta on Virossa kansallinen vapaapäivä, jolloin kaupunkilaiset voivat vetäytyä maalle hengähtämään.

Norjassa juhannusta, eli Sankthansaftenia, juhlitaan aattona 23. kesäkuuta. Sielläkin tunnetuin keskikesän juhlinnan elementti on kokko, jonka olttaminen symboloi vanhojen huolien puhdistamista ja onnen toivottamista tervetulleeksi.

Ruotsalaisessa maaseutuyhteisössä juhannus merkitsi käännekohtaa työvuodessa, kun taas juhannusyön katsottiin olevan täynnä maagisia voimia ja yliluonnollisia olentoja.

Naapurimaassamme Ruotsissa juhannus on joulun ohella ehkä maan tärkein juhlapäivä. Monille juhannus merkitsee Ruotsissa lomakauden alkua ja kesän alkamista.

Keskikesän juhla ei suinkaan ole vain Suomen etuoikeus, vaan juhannusta vietetään myös muualla maailmassa.

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Virossa juhlitaan hyvin samanlaisin menoin kuin Suomessa: poltetaan juhannuskokkoja, grillataan, lauletaan ja tanssitaan sekä juhlitaan joko pienessä piirissä tai isomman väkijoukon voimin.