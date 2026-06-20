Myös muualla maailmassa kuin Suomessa vietetään juhannusta erilaisia menoin.
Keskikesän juhla ei suinkaan ole vain Suomen etuoikeus, vaan juhannusta vietetään myös muualla maailmassa.
Naapurimaassamme Ruotsissa juhannus on joulun ohella ehkä maan tärkein juhlapäivä. Monille juhannus merkitsee Ruotsissa lomakauden alkua ja kesän alkamista.
Ruotsalaisessa maaseutuyhteisössä juhannus merkitsi käännekohtaa työvuodessa, kun taas juhannusyön katsottiin olevan täynnä maagisia voimia ja yliluonnollisia olentoja.
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Norjassa juhannusta, eli Sankthansaftenia, juhlitaan aattona 23. kesäkuuta. Sielläkin tunnetuin keskikesän juhlinnan elementti on kokko, jonka olttaminen symboloi vanhojen huolien puhdistamista ja onnen toivottamista tervetulleeksi.
Norjalaisessa kansanperinteessä kerrotaan usein, että myyttiset olennot, kuten viettelevä metsänhenki Huldra, ovat erityisen aktiivisia Sankthansaftenina.
Virossa jaanipäev, eli juhannus, on yksi maan vanhimmista ja suosituimmista juhlapyhistä. Nykyään juhannuspäivä 24. kesäkuuta on Virossa kansallinen vapaapäivä, jolloin kaupunkilaiset voivat vetäytyä maalle hengähtämään.