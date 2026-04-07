WRC-talli Hyundai ajaa tänä viikonloppuna kisattavan Kroatian MM-rallin erityisvärityksessä.
Hyundai julkaisi tiistaina autonsa erityisen ulkosasun viikonlopun ralliin. Hyundai kunnioittaa upeasti Craig Breenia, joka kuoli traagisesti vuonna 2023 Kroatian MM-rallia edeltäneissä testeissä.
Tulevana viikonloppuna Hyundain autojen kylkiä koristavat Breenin kasvot ja englanniksi kirjattu teksti "Breenille". Myös autojen katoilla on kuva Breenista.
Kroatian MM-ralli käynnistyy perjantaina.
