Työttömien määrä Suomessa oli toukokuussa suurin 28 vuoteen.

Nurmijärveläinen Markku Ruusuvirta on ollut työttömänä kuusi vuotta. Viimeisin työpaikka meni korona-ajan mukana.

– Aluksi siinä suunniteltiin hissejä ja se hissien suunnittelu alkoi hiipumaan. Piti alkaa muunlaista suunnittelutyötä tekemään, Ruusuvirta kertoo.

– Tuli korona-aika ja työt menivät jäihin koronan takia.

Ruusuvirtaa kohtasi pitkä lomautus.

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Työttömiä 15–74-vuotiaita oli Suomessa toukokuussa 376 000. Määrä on suurin sitten vuoden 1998 ja työttömyysprosentin se nosti lukemaan 12,7.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) vanhemman tutkijan Seppo Lähdemäen mukaan työttömyyslukujen takana ei ole pelkästään heikko suhdanne, vaan myös väestön kasvu.

– Työvoiman ulkopuolelta on tullut aika paljon osaksi työvoimaa uusia työnhakijoita ja he eivät ole vielä löytäneet töitä tässä sitten, kun tilanne on ollut heikko, Lähdemäki sanoo.

– Talous on itseasiassa ollut jo kaksi vuotta pienessä kasvussa ja tälle vuodelle on odotettavissa hiukan ehkä voimistuvaa kasvua. Kyllä sen pitäisi alkaa näkyä niin, että työllisyystilanne paranee ja työttömyyskin alkaa purkautumaan.