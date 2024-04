Jon Bon Jovi ei välttämättä esiinny livenä enää koskaan

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun sanon tämän. Jos laulaminen ei mene hyvin, jos en voi olla se tyyppi, joka joskus olin... Silloin tämä on ohi, hän sanoo.

The Times haastatteli Jon Bon Jovia Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story -dokumenttisarjaan liittyen. Sarjassa kerrotaan Bon Jovi -yhtyeen tarina, ja lisäksi siinä seurataan Jon Bon Jovin matkaa kurkkuleikkaukseen sekä operaation jälkipyykkiä. The Timesin mukaan Jon Bon Jovi joutui operaatioon surkastuneiden äänihuulten vuoksi.