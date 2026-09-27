HIFK:n suhde Jokereiden kotihallina toimivaan Veikkaus-areenaan on sen verran kylmä, että joukkueella on aivan oma käytäntö siellä pelattavien paikallisotteluiden suhteen. Jokerit ja HIFK kohtaavat lokakuun 8. päivä ensimmäisessä Helsingin paikallispelissä 12 vuoteen juuri Veikkaus-areenalla.

HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen kertoo HIFK:n omalaatuisesta käytännöstä tuoreessa Asian ytimessä -dokumentissa Taistelu Stadin herruudesta.

– Meillä on selkeä traditiokin siitä. Kun Jokerit siirtyi Hartwall-areenalle, me päätettiin silloin, että me ei siellä suihkussa käydä vieraspelien jälkeen. Eli tullaan tänne (Helsingin jäähalli), vaihdetaan hikikamat täällä päälle, lähdetään bussilla vieraspeliin ja tullaan vieraspelin jälkeen tänne suihkuun, Jokinen kertoo dokumentissa.

Asian ytimessä.doc: Taistelu Stadin herruudesta Helsingin veriviholliset HIFK ja Jokerit kohtaavat 12 vuoden tauon jälkeen. Dokumentissa tähtipelaajat avaavat 2010-luvun alun kostonkierrettä. 29:05 Dokumentti on katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella ja maksuttomasti su 27.9. lähtien.

Keväällä 1998 Suomen mestaruuden HIFK:n kanssa voittanut Jokinen kertoo tarkistaneensa seurassa pidempään työskennelleiltä perinteen jatkuneen myös niinä vuosina, kun Jokinen rakensi uraansa NHL:ssä.