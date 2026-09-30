Jokerien ja HIFK:n lippuhinnoittelu SM-liigan paikallisotteluihin sai jo seurojen kannattajaryhmät boikotoimaan. Haastajat-vodcastin uudessa jaksossa kritisoidaan kovin sanoin helsinkiläisjättien ratkaisuja.

Ensi viikon torstaina SM-liigassa pelataan ensimmäinen Helsingin paikallisottelu yli vuosikymmeneen. Jokerit–HIFK-matsin, kuten myös marraskuussa pelattavan HIFK:n kotiderbyn, lippuhinnat ovat hirvittäneet. Alakatsomon aikuisten piletistä saa pulittaa jopa 150 euroa, ja yläkatsomoonkin haluava köyhtyy noin satasella.

Haastajat-vodcastissa hämmästellään laahausta ensi viikon ottelun lipunmyynnissä.

– Siellä on ihan sairaasti lippuja myymättä! Ihan törkeän paljon. Ilman mitään vippaskonsteja se ottelu ei tule myymään loppuun. Niitä on laitettu tiskin alta junioreille tai jonnekin, jos me näemme loppuunmyydyn Veikkaus Arenan. Se on mielestäni ihan käsittämätöntä! MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas kritisoi.

Jokerien ja HIFK:n olisi toimittaja Jere Hultinin mielestä pitänyt toimia alkuun kannattajia sitouttavasti, halvemmalla sisäänpääsyllä. Myös marraskuussa pelattavaan HIFK:n ensimmäiseen kotiotteluun Jokereita vastaan on vielä paljon lippuja myymättä.

– Tämä lippujen hinnoittelu oli täydellinen urheilukulttuurinen epäonnistuminen HIFK:lta ja Jokereilta.

Hultin on kuitenkin innoissaan siitä, että Jokerit on takaisin SM-liigassa, sillä se on valtaisa puheenaihe. Kunnas huomauttaa, että alkukaudella Jokerit on ollut valokeilassa kaikesta muusta kuin urheilullisesti menestyksestä.

– Tätäkö me halusimme? Kunnas kysyy.

– Tämä suurennuslasi, joka Jokereissa on, on se, mitä on kaivattu, Hultin summaa.

Yllä olevalla videolla Haastajien analyysiä Jokerien "ihanan kamalasta" comebackista. Jaksossa listataan myös Suomen joukkueurheilun TOP5-saavutukset ja puhutaan Alisa Vainion keskeytyksen ympärillä laukalle lähteneestä mediamyllystä. Jakso on katsottavissa kokonaisuudessaan ilmaiseksi MTV Katsomossa!