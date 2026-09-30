– On lippuja vielä hyvin tarjolla, mutta olemme toiveikkaita, että ihmiset löytäisivät areenalle, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi.

Reilun viikon kuluttua pelattavaan Jokerien ja HIFK:n väliseen Helsingin paikallisotteluun on vielä rutkasti lippuja myymättä.

Jokerien ja HIFK:n kohtaaminen ei ole myynyt: "Tämä on meille uusi tilanne"

Jokerien ja HIFK:n kohtaaminen ei ole myynyt: "Tämä on meille uusi tilanne"

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– Ihan samaan tapaan me tarkistelemme paikallispelien hinnoittelua, kuten kaikkea muutakin, kun näemme, että kuinka kansa löytää paikalle, ja mitkä liput myyvät ja mitkä eivät.

– Voitot ruokkivat kaikkea positiivista. Meillä ei nyt ole vertailukohtaa siitä aikaisemmilta vuosilta, joten sitä on vaikea kommentoida.

– Kyllä me tiedämme muista liigajoukkueista historiaa syyskuun osalta, joten varmaan olemme juuri siinä, mitä ajattelimmekin, Saarni toteaa alkukauden lipunmyynnistä.

– Kun on iso areena ja mahtuu hyvin porukkaa, niin olisi hienoa, mitä enemmän ihmisiä siellä on.