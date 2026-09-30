Reilun viikon kuluttua pelattavaan Jokerien ja HIFK:n väliseen Helsingin paikallisotteluun on vielä rutkasti lippuja myymättä.
Ensimmäisen Jokerien isännöimän paikallisottelun pääsylippujen hinnat aiheuttivat kesällä kohua. HIFK:n kannattajaryhmät ilmoittivat boikotoivansa ottelua protestina korkeille lippujen hinnoille ja vieraskannattajien pienille lippukiintiöille.
Myös Jokerien kannattajaryhmä Eteläpääty 2006 kertoi tukevansa HIFK:n kannattajien boikottia.
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Ensi viikon torstaina pelattavaan otteluun on edelleen runsaasti lippuja tarjolla myös alakatsomoihin, joihin aikuisten liput maksavat 149 euroa. Yläkatsomoiden liput maksavat 75–129 euroa.
– On lippuja vielä hyvin tarjolla, mutta olemme toiveikkaita, että ihmiset löytäisivät areenalle, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi.
– Totta kai me toivomme, että se myisi loppuun. Ensimmäinen derby 12 vuoteen, joten olisihan se hienoa, että areena tulisi täyteen. Mutta olemme toiveikkaita sen suhteen.