Johanna Matintalo on hiihtänyt voittoon 20 kilometrin yhteislähtökilpailussa Suomen cupissa Ounasvaaralla Rovaniemellä. Jasmin Kähärä ja Emmi Lämsä kävivät tiukan taiston kakkossijasta.

Paikallista hiihtoseuraa edustava Johanna Matintalo voitti vapaalla hiihtotavalla käydyn kisan reilun kahdeksan sekunnin erolla toiseksi tulleeseen Jasmin Kähärään.

Voitto kotiyleisön edessä maistui makealta etenkin, kun eilen Matintalo joutui taipumaan parisprintin loppukirissä kakkossijalle.



– Tänään oli sellainen ajatus, että yhtään kiriä en ainakaan häviä. Jaska (Kähärä) oli ihan pellissä kiinni, ja ajattelin, ettei ainakaan hänen kanssaan voi jättää ihan loppuratkaisuun. Hän on niin kova vapaan sprintteri, Matintalo avasi Ylen haastattelussa.



Matintalo repi riittävästi eroa lopulta viimeisellä kierroksella.



– Suhteellisen helpolta oli tuntunut koko matka, ja ajattelin, ettei nyt enää anneta tyttöjen ottaa kiinni, Matintalo kertasi "pitkää kiriään".

Väsyneen naisen kiri

Vuokatti Ski Teamin Kähärä voitti hurjassa loppukirissä AT Ski Teamin Emmi Lämsän kymmenyksellä.

– Olin aika loppu jo tuolla perälenkillä. En ihan kauheasti päässyt virittelemään kiriä. Oli tosi väsyneen naisen kiri, Kähärä sanoi.

Lämsä kertoi olleensa koko kauden varma siitä, että kuntoa kyllä riittää, kun palaset loksahtavat paikoilleen. Yhteislähtökisa sai silti Lämsälle perhosia vatsaan.

– Mietin tuossa lähdössä seistessäni, että on tämä ihan hirveää hommaa, kun jännittää niin hirveästi tuo porukalla lähteminen.



Vuokatin oli neljäs 20,4 sekunnin erolla Matintaloon. Ikaalisten Urheilijoiden oli viides.